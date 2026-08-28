コーエーテクモゲームスは8月28日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、2026年8月31日にサービス開始から3周年を迎えることを記念してアップデートを実施した。以下では、その内容の一部を紹介する。

また、3周年を記念した特設サイトもオープンしているので、あわせてチェックしよう。

▼特設サイト

https://www.gamecity.ne.jp/nobunaga_shutsujin/3rdanv.html

■3周年アップデート概要

●「天下統一チャレンジ」に新機能「地方決戦チャレンジ」が登場

各地方の制圧率を10％上げるごとに、強力な敵武将との合戦に挑戦できる。勝利すると各地方にゆかりのある武将の友好度・装備品・称号などを獲得可能だ。

●「覚書」が登場

プレイヤーの「やること」がまとめて確認できる便利な機能。自分のプレイスタイルにあわせてカスタマイズできる。

●官職の追加

安房守、上総介、弾正大忠といった正六位下・正六位上の官職が追加される。

●「街道駅めぐり」の追加

「奥州街道」や「東海道」といった全国21街道の宿場に近い駅スポットを巡り、街道武将を集めていくコレクション要素。

●「天下泰平チャレンジ」登場

天下統一達成後に開放される、もう一度全国の拠点制圧を目指す要素。

●技術の上限開放

武将の能力が上昇する「能力主義」や、兵種ごとに部隊の能力が上昇する「軍議」など、軍団を強化するさまざまな技術の上限が開放される。

●プレイヤーLv上限開放、メインミッション追加など