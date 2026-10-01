夜食の一杯から非常食まで！ 「カップヌードル」20個がAmazonで37％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「カップヌードル レギュラー 78g×20個」がAmazonでセール販売中！

日清食品の定番カップ麺「カップヌードル レギュラー 78g×20個」が、Amazonでセール販売されています。

カップヌードルが20個入ったケース販売で、参考価格5,357円のところ37％オフの3,380円。1個あたり約169円で購入できます。

「カップヌードル レギュラー」の特徴

Amazon商品ページより

「カップヌードル レギュラー」は、しなやかでコシとつるみのある麺に、ペッパーを利かせたコクのあるオリジナルしょうゆスープを合わせたカップ麺です。

麺は湯のびしにくい特徴があり、具材には味付豚ミンチ、ミンチポーク、エビ、スクランブルエッグ、ネギなどが入っています。

内容量は1食78gで、うち麺量は65g。280mlのお湯を入れて3分の調理で食べられます。キャンプや登山などのアウトドアにも適した商品として紹介されています。

まとめ：いつものカップヌードルを20個まとめてストック！

食べ慣れたカップヌードルを20個まとめて確保できる今回のセール。昼食や小腹がすいたときの食事としてはもちろん、日常的に消費しながら買い足す備蓄にも使えます。

お湯を入れて3分で手軽に食べられる「カップヌードル レギュラー 78g×20個」を家に常備しておきたい人は、Amazonをチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。