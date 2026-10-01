アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第179回
ミルクを入れて飲みたい人に！ 「職人の珈琲」12本が18％オフ
2026年10月01日 20時00分更新
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「職人の珈琲 ミルクに最適 ボトルコーヒー 900ml×12本」が
Amazonでセール販売中！
UCC「職人の珈琲 ミルクに最適 ボトルコーヒー」は、深炒り焙煎や天然水、挽きたてにこだわったペットボトル入りのコーヒーです。
900ml×12本セットがAmazonのセールに登場しており、参考価格2,436円から18％オフの1,989円。1本あたり約166円で購入できます。
「職人の珈琲 ミルクに最適 ボトルコーヒー」の特徴
Amazon商品ページより
「職人の珈琲 ミルクに最適 ボトルコーヒー」は、深炒り焙煎・天然水・挽きたてにこだわったというコーヒーです。
コクと甘みのバランスを改善し、ミルクに適した味わいを目指しています。加糖・カフェイン入りの商品となっています。
また、持ちやすさや注ぎやすさにも配慮したUCC独自の新ボトルを採用。1本ずつ取り出しやすい機能性カートンを採用しており、自宅やオフィスでの利用にもおすすめされています。
まとめ：ミルク派のコーヒーを12本ストック！
ミルクと合わせて楽しむコーヒーを日常的に飲んでいるなら、900mlボトルを12本まとめてストックできる今回のセールはチェックしておきたいところです。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、「職人の珈琲 ミルクに最適 ボトルコーヒー」をまとめ買いしておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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