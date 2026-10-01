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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第179回

ミルクを入れて飲みたい人に！ 「職人の珈琲」12本が18％オフ

2026年10月01日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「職人の珈琲 ミルクに最適 ボトルコーヒー 900ml×12本」が
Amazonでセール販売中！

　UCC「職人の珈琲 ミルクに最適 ボトルコーヒー」は、深炒り焙煎や天然水、挽きたてにこだわったペットボトル入りのコーヒーです。

　900ml×12本セットがAmazonのセールに登場しており、参考価格2,436円から18％オフの1,989円。1本あたり約166円で購入できます。

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「職人の珈琲 ミルクに最適 ボトルコーヒー」の特徴
Amazon商品ページより

　「職人の珈琲 ミルクに最適 ボトルコーヒー」は、深炒り焙煎・天然水・挽きたてにこだわったというコーヒーです。

　コクと甘みのバランスを改善し、ミルクに適した味わいを目指しています。加糖・カフェイン入りの商品となっています。

　また、持ちやすさや注ぎやすさにも配慮したUCC独自の新ボトルを採用。1本ずつ取り出しやすい機能性カートンを採用しており、自宅やオフィスでの利用にもおすすめされています。

まとめ：ミルク派のコーヒーを12本ストック！

　ミルクと合わせて楽しむコーヒーを日常的に飲んでいるなら、900mlボトルを12本まとめてストックできる今回のセールはチェックしておきたいところです。

　Amazonでセール価格になっているこの機会に、「職人の珈琲 ミルクに最適 ボトルコーヒー」をまとめ買いしておいてはいかがでしょうか。

アマゾンで職人の珈琲 ミルクに最適 ボトルコーヒー 900ml×12本を入手

※価格は税込み表記です。

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