44％オフはデカい！ 「プリングルズ」サワークリーム＆オニオン8缶セット

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「プリングルズ サワークリーム＆オニオン M缶 105g×8個」が

Amazonでセール販売中！

「プリングルズ サワークリーム＆オニオン M缶」は、サワークリームの酸味とオニオンのうまみを特徴とするフレーバーです。

現在Amazonでセール販売されており、参考価格2,782円のところ、44％オフの1,560円です。8個入りなので、1個あたり約195円となります。

「プリングルズ サワークリーム＆オニオン」の特徴

Amazon商品ページより

「プリングルズ サワークリーム＆オニオン」は、サワークリームの酸味とオニオンのうまみを組み合わせたフレーバーで、プリングルズの人気ナンバーワンフレーバーと紹介されています。

サワークリームとオニオンによる濃厚な味わいが特徴といい、パッケージには新しいブランドロゴがデザインされています。

まとめ：好きなフレーバーをおやつにストック！

プリングルズの定番フレーバー「サワークリーム＆オニオン」8個セットが、Amazonで44％オフになっています。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、おやつやおつまみ用としてプリングルズをまとめてストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。