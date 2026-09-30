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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第172回

ドデカミン」を24本まとめて確保！ 500mlボトルが452円オフ

2026年09月30日 12時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ドデカミン 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「ドデカミン 500ml×24本」は、12種類の元気成分と強炭酸の刺激を特徴とするエナジー炭酸飲料です。

　現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格2,250円のところ、20％オフの1,798円で販売されています。24本入りなので、1本あたり約75円です。

アマゾンでドデカミン 500ml×24本を入手

「ドデカミン」の特徴
Amazon商品ページより

　アサヒ飲料「ドデカミン」は、12種類の元気成分を配合したエナジー炭酸飲料です。

　“ファイトバクハツ”を合言葉に、元気成分と強炭酸の刺激で疲れた気分を吹き飛ばすとしています。

　アルギニン、高麗人参エキス、調製ローヤルゼリー、ガラナ、マカ、カフェイン、ビタミンB6、ナイアシン、ロイシン、イソロイシン、バリンなどの成分が含まれています。

まとめ：強炭酸のドデカミンを24本ストック！

　「ドデカミン 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで20％オフになっています。

　1本あたり約75円となっているので、普段からドデカミンを飲んでいる人は、この機会にストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンでドデカミン 500ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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