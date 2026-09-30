アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第172回
ドデカミン」を24本まとめて確保！ 500mlボトルが452円オフ
2026年09月30日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ドデカミン 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「ドデカミン 500ml×24本」は、12種類の元気成分と強炭酸の刺激を特徴とするエナジー炭酸飲料です。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格2,250円のところ、20％オフの1,798円で販売されています。24本入りなので、1本あたり約75円です。
「ドデカミン」の特徴
Amazon商品ページより
アサヒ飲料「ドデカミン」は、12種類の元気成分を配合したエナジー炭酸飲料です。
“ファイトバクハツ”を合言葉に、元気成分と強炭酸の刺激で疲れた気分を吹き飛ばすとしています。
アルギニン、高麗人参エキス、調製ローヤルゼリー、ガラナ、マカ、カフェイン、ビタミンB6、ナイアシン、ロイシン、イソロイシン、バリンなどの成分が含まれています。
まとめ：強炭酸のドデカミンを24本ストック！
「ドデカミン 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで20％オフになっています。
1本あたり約75円となっているので、普段からドデカミンを飲んでいる人は、この機会にストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第174回
グルメ44％オフはデカい！ 「プリングルズ」サワークリーム＆オニオン8缶セット
-
第173回
グルメ豚汁うどんを12個ストック！ 肌寒い日にうれしい「あじわい豚汁うどん」が714円オフ
-
第171回
グルメ堅い食感がクセになる！ 「堅あげポテト うすしお味」12袋が424円オフ
-
第170回
グルメコーヒーのストック、これでOK！ 「ジョージア ブラック」ラベルレス24本がお得
-
第169回
グルメ麺130g＋からしマヨで食べ応え抜群！ 「ごつ盛り ソース焼そば」12個が431円オフ
-
第168回
グルメ朝のコーヒーをちょっと贅沢に！ 手軽なドリップパックが18％オフ
-
第167回
グルメほぼ半額！ 「赤いきつね」12個セットがAmazonで48％オフ
-
第166回
グルメ夜でもコーヒーを楽しみたい！ カフェインレスの「ネスカフェ エクセラ」12本がお買い得
-
第165回
グルメレンジで手軽に松屋の味！ 「牛めし×カルビ焼肉」32食セットが46％オフ
- この連載の一覧へ