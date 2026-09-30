ドデカミン」を24本まとめて確保！ 500mlボトルが452円オフ

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「ドデカミン 500ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

「ドデカミン 500ml×24本」は、12種類の元気成分と強炭酸の刺激を特徴とするエナジー炭酸飲料です。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格2,250円のところ、20％オフの1,798円で販売されています。24本入りなので、1本あたり約75円です。

「ドデカミン」の特徴

Amazon商品ページより

アサヒ飲料「ドデカミン」は、12種類の元気成分を配合したエナジー炭酸飲料です。

“ファイトバクハツ”を合言葉に、元気成分と強炭酸の刺激で疲れた気分を吹き飛ばすとしています。

アルギニン、高麗人参エキス、調製ローヤルゼリー、ガラナ、マカ、カフェイン、ビタミンB6、ナイアシン、ロイシン、イソロイシン、バリンなどの成分が含まれています。

まとめ：強炭酸のドデカミンを24本ストック！

「ドデカミン 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで20％オフになっています。

1本あたり約75円となっているので、普段からドデカミンを飲んでいる人は、この機会にストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。