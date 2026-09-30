アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第173回
豚汁うどんを12個ストック！ 肌寒い日にうれしい「あじわい豚汁うどん」が714円オフ
2026年09月30日 12時00分更新
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「マルちゃん あじわい豚汁うどん 109g×12個」がセール中！
「マルちゃん あじわい豚汁うどん 109g×12個」は、豚汁に太めのうどんを合わせたカップうどんです。
現在Amazonでセール販売されており、参考価格3,059円のところ、23％オフの2,345円です。12個入りなので、1個あたり約195円となります。
「マルちゃん あじわい豚汁うどん」の特徴
Amazon商品ページより
東洋水産「マルちゃん あじわい豚汁うどん」は、コシと弾力のあるなめらかな太めのうどんと豚汁を組み合わせたカップうどんです。つゆはポークエキスをベースに、赤・白の合わせ味噌と生姜を使用しています。
具材には、味付豚肉、きざみ揚げ、じゃがいも、にんじん、ねぎ、ささがきごぼうの6種類を使用しています。豚の旨みに生姜を利かせ、複数の味噌で仕上げたつゆが特徴です。
調理方法は、カップにお湯を注いで5分待つだけ。12個入りのセットで、常備食としても紹介されています。
まとめ：寒い時期の一杯を12食ストック！
豚汁とうどんを一緒に楽しめる「あじわい豚汁うどん」が、Amazonで23％オフになっています。12個入りなので、家にカップうどんを常備しておきたい人にもうれしいセットです。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、「マルちゃん あじわい豚汁うどん」をまとめてストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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