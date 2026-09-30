牛めしだけじゃない！ 豚めし・カレーも入った「松屋 4種20食セット」が41％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「松屋 4種20食セット」がAmazonタイムセールに登場！

松屋の定番メニュー4種を詰め合わせた「4種20食 松屋定番セット」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格8,780円のところ、現在は41％オフの5,197円で販売されています。1食あたり約260円となっています。

「松屋 4種20食セット」の特徴

Amazon商品ページより

「4種20食 松屋定番セット」は、松屋の定番メニューである牛めし、豚めし、オリジナルカレー、牛めしバーガーをセットにした冷凍食品です。

牛めしの具8食、豚めしの具4食、オリジナルカレー4食、牛めしバーガー4食の計20食セットで、冷凍庫にストックしておけば、電子レンジや湯煎で手軽に調理できます。

いずれも冷凍保存の商品で、マイナス18度以下での保存が案内されています。賞味期限は製造年月日から冷凍保管で1年です。

まとめ：松屋の定番4種を冷凍庫にストック！

牛めし、豚めし、カレー、牛めしバーガーが20食入った「松屋 4種20食セット」が、Amazonタイムセールで、参考価格8,780円から41％オフの5,197円となっています。

1食あたり約260円で普段の食事としてストックできるので、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。