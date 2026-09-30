アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第175回
牛めしだけじゃない！ 豚めし・カレーも入った「松屋 4種20食セット」が41％オフ
2026年09月30日 18時00分更新
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「松屋 4種20食セット」がAmazonタイムセールに登場！
松屋の定番メニュー4種を詰め合わせた「4種20食 松屋定番セット」が、Amazonタイムセールに登場しています。
参考価格8,780円のところ、現在は41％オフの5,197円で販売されています。1食あたり約260円となっています。
「松屋 4種20食セット」の特徴
Amazon商品ページより
「4種20食 松屋定番セット」は、松屋の定番メニューである牛めし、豚めし、オリジナルカレー、牛めしバーガーをセットにした冷凍食品です。
牛めしの具8食、豚めしの具4食、オリジナルカレー4食、牛めしバーガー4食の計20食セットで、冷凍庫にストックしておけば、電子レンジや湯煎で手軽に調理できます。
いずれも冷凍保存の商品で、マイナス18度以下での保存が案内されています。賞味期限は製造年月日から冷凍保管で1年です。
まとめ：松屋の定番4種を冷凍庫にストック！
牛めし、豚めし、カレー、牛めしバーガーが20食入った「松屋 4種20食セット」が、Amazonタイムセールで、参考価格8,780円から41％オフの5,197円となっています。
1食あたり約260円で普段の食事としてストックできるので、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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