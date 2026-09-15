「メインステージ消費AP半減キャンペーン」なども開催！
『ジージェネ エターナル』がサービス開始1.5周年目前！ 特設サイトをオープン
バンダイナムコエンターテインメントは9月14日、iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）で配信中のガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、サービス開始から1.5周年を目前に控え、特設サイト「SDガンダム ジージェネレーション エターナル 1.5th Anniversary特設サイト」を公開。
また「メインステージ消費AP半減キャンペーン」を開催中のほか、「機動戦士ガンダムZZ」に高難易度のメインステージに挑戦できる「メインステージCHALLENGE」を追加している。
■サービス開始1.5周年目前！ 特設サイト公開！
サービス開始から1.5周年を目前に控え、特設サイト「SDガンダム ジージェネレーション エターナル 1.5th Anniversary特設サイト」を公開。
現在開催中の1.5周年キャンペーン情報や「1周年からここまでの軌跡」などを掲載中している。また、本特設サイトでは特別な企画も順次公開予定。続報に期待しよう。
▼特設サイトURL
https://1-5anniv-gget.ggame.jp/jp
■「1.5thアニバーサリー直前記念！メインステージ消費AP半減キャンペーン」開催中！
サービス開始1.5周年アニバーサリーキャンペーンの開催に先駆けて、「1.5thアニバーサリー直前記念！メインステージ消費AP半減キャンペーン」を開催中。期間中は、メインステージで消費するAPが通常の半分になっている。イベントの開催期間は、2026年10月8日11時59分まで（予定）。
■キャンペーン対象シリーズ
・「機動戦士ガンダム」
・「機動戦士Zガンダム A New Translation」
・「機動戦士ガンダムZZ」
・「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」
・「機動戦士ガンダムUC」
・「機動戦士ガンダムＮＴ[ナラティブ]」
・「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」
・「機動戦士ガンダムF91」
・「機動武闘伝Gガンダム」
・「新機動戦記ガンダムW」
・「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」
・「機動新世紀ガンダムX」
・「機動戦士ガンダムSEED」
・「機動戦士ガンダムSEED Recollection」
・「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」
・「機動戦士ガンダム00」
・「機動戦士ガンダムAGE」
・「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」
・「機動戦士ガンダム 水星の魔女」
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
■「機動戦士ガンダムZZ」のメインステージCHALLENGEが追加！
「機動戦士ガンダムZZ」に「メインステージCHALLENGE」を追加。「メインステージCHALLENGE」は高難易度のメインステージに挑戦できるモードとなる。登場する敵が強化されていることに加え、編成できる部隊がすべてシリーズ部隊に制限された状態で挑戦する。
ステージクリア報酬としてユニットやキャラクターを、チャレンジコンプリート報酬としてバトルマップやホームアニメーションなどを獲得できる。ユニットやキャラクターを強化してぜひ挑戦してみよう。
※内容は予告なく変更・終了となる場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）
※一部非対応機種がございます。
配信日：
iOS／Android：配信中（2025年4月16日）
PC（Google Play Games）：配信中（2025年10月16日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2026年7月22日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©サンライズ ©サンライズ・MBS
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