バンダイナムコエンターテインメントは8月28日、1986年8月にガンダム初のビデオゲームソフトとして発売された『機動戦士Zガンダム ホットスクランブル』の誕生から40周年を迎えたことを記念し、ガンダムゲーム40周年特設サイトを公開。

また、40周年を記念した「私のガンダムゲーム履歴書」キャンペーンの開催や、最新作『GUNDAM ROGUE ORBIT』のTOKYO GAME SHOW 2026出展決定など、さまざまな企画を展開すると発表。

●ガンダムゲーム40周年に際してのごあいさつ

1986年8月にガンダム初のビデオゲームソフトとして、任天堂ファミリーコンピュータ用ソフト『機動戦士Zガンダム ホットスクランブル』が誕生してから2026年でちょうど40年！ ガンダムゲームを愛していただいている皆さまに支えられ、時代に合わせてさまざまなゲームタイトルをリリースしてまいりました。 本日、そんな「ガンダムゲーム 40年の歩み」をまとめたスペシャルサイトを公開致しました！ 家庭で・アミューズメント施設で・外出中には手軽に遊べるスマートフォンでなど、さまざまな日常のシーンでこれまで以上に「ガンダムゲーム」を楽しんでいただければ幸いです。 「機動戦士ガンダム」のアニメ作品シリーズは既に45年以上もの間多くの人々に愛され続けているコンテンツです。それを「ゲーム」という形で、この先もさらに多くの方々に触れて楽しんで頂けるように、これまで支えて下さったお客様への感謝の気持ち」を形にする様々な企画を計画しておりますので是非ご期待ください。 これからも「ガンダムゲーム」をよろしくお願い致します！

■ガンダムゲーム40周年特設サイトを公開！

ガンダムゲーム40周年を記念した特設サイトを公開した。本サイトでは、40年にわたるガンダムゲームの軌跡を辿ることができるので、ぜひチェックしよう。

▼ガンダムゲーム40周年特設サイトはこちら

https://ggame.jp/ggame40th

■「私のガンダムゲーム履歴書」キャンペーン開催中！

ガンダムゲーム40周年を記念して、「私のガンダムゲーム履歴書」キャンペーンを開催中。特設サイト内で自分だけの「ガンダムゲーム履歴書」を作成し、指定ハッシュタグを付けてXへ投稿しよう。実施期間は、2026年8月28日～9月11日23時59分まで。

▼キャンペーンページはこちら

https://ggame.jp/ggame40th/topics/gundamresume/

●応募方法

①「ガンダムパーフェクトゲームス」公式X（＠gundam_ggame）をフォロー

②ガンダムゲーム40周年特設サイト内の「40周年のあゆみ」ページより、自身の「ガンダムゲーム履歴書」を作成

「ガンダムゲーム40周年のあゆみ」はこちら：https://ggame.jp/ggame40th/history/

③Xにてハッシュタグ「#ガンダムゲーム40周年」「#私のガンダムゲーム履歴書」を付けて履歴書画像をポスト！

●プレゼント内容

・機動戦士Zガンダム ホットスクランブル キャンバスアート……4名

・ガンダムゲーム40周年 ロゴピンバッジ……40名

■『GUNDAM ROGUE ORBIT』が「東京ゲームショウ2026」ブース出展決定！

特別試遊台テストパイロット応募抽選受付開始！

「東京ゲームショウ2026」の「バンダイナムコエンターテインメントブース」に、『GUNDAM ROGUE ORBIT』が出展決定。ブースでは、本作を世界最速で体験できる試遊コーナーを展開する。

さらに一般試遊に加え、『GUNDAM ROGUE ORBIT』の主人公機体「ガンダムヘリックス」のコックピットをイメージした特別試遊台を出展する。

特別試遊台の体験は一部抽選となり、本日8月28日より応募抽選を開始しているので、ぜひ応募しよう。

▼詳細はこちら

https://ghelix.ggame.jp/news/article_260828.html

●試遊

『GUNDAM ROGUE ORBIT』世界初試遊。3種の機体プリセットから、好きな機体を選択し、ハイスピードかつ自在な高機動バトルを体験できる。

さらに、試遊した人には、「ガンダムカードゲーム GUNDAM ROGUE ORBIT プロモーションカード（EXBP-029 EXベース）」をプレゼントするので、奮って参加しよう。

●特別試遊台

特別試遊台での試遊体験は、イベント当日にブースで配布される「整理券」もしくは、特別試遊台テストパイロット募集抽選の「当選DM」のいずれかの提示にて参加できる。

本日8月28日より特別試遊台テストパイロット募集抽選の受付を開始しているので、奮って応募しよう。

【特別試遊台参加方法】

東京ゲームショウ2026 バンダイナムコエンターテインメントブース（ホール5）『GUNDAM ROGUE ORBIT』エリア内にて、「整理券」もしくは「募集抽選の当選DM」いずれかを提示。

※イベント（東京ゲームショウ）への入場チケットは、お客様自身でご用意ください。

【整理券】

イベント当日にブースで配布される「整理券」を所持している人が参加可能。

参加日時

・2026年9月19日 開場～整理券終了まで

・2026年9月20日 開場～整理券終了まで

・2026年9月21日 開場～整理券終了まで

※開始/終了時間は、若干前後する場合がございます。

※整理券に関する注意事項は後日公開いたします。

【募集抽選】

特別試遊台テストパイロット募集抽選にて当選した人参加できる。

応募方法

1．応募受付期間中に、同社の運営する『GUNDAM ROGUE ORBIT公式アカウント（@G_ROGUEORBIT_JP）』をフォロー。

2．下記応募ページより応募。

https://forms.cloud.microsoft/r/WZPDy2jfwj

応募期間

2026年8月28日～8月31日23時59分

参加日時

・2026年9月19日 12時40分～17時

・2026年9月20日 12時40分～17時

・2026年9月21日 12時40分～16時

※開始/終了時間は、若干前後する場合がございます。

▼詳細は下記を確認！

https://ghelix.ggame.jp/special/tgs_2026.html

さらに、特別試遊台にて試遊をした人には、「ガンダムカードゲーム GUNDAM ROGUE ORBIT プロモーションカード（EXBP-029 EXベース）」に加えて、「『GUNDAM ROGUE ORBIT』オリジナルネックストラップ」をプレゼント。ぜひとも参加してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：GUNDAM ROGUE ORBIT

ジャンル：アクションゲーム

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2027年予定

価格：未定

CERO：審査予定

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