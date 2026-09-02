ジージェネ、3000ダイヤ配布 海外一部地域セルラン1位記念で
バンダイナムコエンターテインメントは9月1日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の海外一部地域でストアセールスランキング1位達成したことを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。
先日よりピックアップガシャにURユニット「フルアーマー百式改(EX)」「Dガンダム・サード(EX)」などが実装され、大いに盛り上がっている状況だ。
ユーザーからは「いつもサンクス」「香港ニキネキありがてぇ！」「海外一部地域、強い」「来月のハフバに向け貯めたい」「流石に国内は無理だったか…」「ハフバ前にダイヤ溶かしたからマジ助かる」など、喜びと感謝の声が寄せられていた。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
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