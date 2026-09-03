秋だけの味を24本ストック！ 麦芽たっぷり「キリン秋味」500ml缶が10％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「キリン秋味 500ml×24本」がAmazonスマイルセールに登場！

「キリン秋味 500ml×24本」は、秋だけ限定醸造される「キリン秋味」の500ml缶24本セットです。現在開催中のAmazonスマイルセールでは、10％オフの5,998円で販売されています。

過去価格6,639円から10％オフとなっており、1本あたり約250円です。アルコール度数は6％で、たっぷり1.3本分の麦芽を使用しています。

「キリン秋味」の特徴

Amazon商品ページより

「キリン秋味」は、秋だけ限定醸造されるビールです。麦芽をたっぷり1.3本分（キリンラガービール比）使用しています。

アルコール度数は6％で、飲みごたえがありながらも、すっきりとした後口に仕上げています。深いコクと豊かな味わいに加え、副原料を適度に使用した爽快感と飲みやすさも特徴だとしています。

原材料は麦芽、ホップ、米、コーン、スターチです。秋の味覚との相性については、サンマをはじめとした秋の味覚との相性も抜群と紹介されています。

まとめ：秋限定の「キリン秋味」を24本ストック！

「キリン秋味 500ml×24本」は、秋だけ限定醸造される「キリン秋味」を24本まとめて購入できるセットです。現在開催中のAmazonスマイルセールでは、過去価格6,639円から10％オフの5,998円で販売されています。

秋だけの限定醸造ビールをお得に購入できるこの機会に、現在開催中のAmazonスマイルセールでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。