オリオンビール4種類を飲み比べ！ 専用グラスと島ボーロまで付いたセットが10％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「オリオンビール プチギフト ビール4本 グラス 島ボーロ付」が

Amazonタイムセールに登場！

オリオンビールの4種飲み比べに専用グラスと島ボーロが付いた「オリオンビール 公式 プチギフト ビール4本 グラス 島ボーロ付」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格2,980円のところ、10％オフの2,682円で販売されています。ビール4缶入りで、1缶あたり約670円です。

「オリオンビール プチギフト ビール4本 グラス 島ボーロ付」の特徴

Amazon商品ページより

「オリオンビール プチギフト ビール4本 グラス 島ボーロ付」は、「オリオン ザ・ドラフト」「オリオン ザ・プレミアム」「75BEER 島風ピルスナー」「75BEER 島空ホワイトエール」の4種を飲み比べでき、ザ・プレミアム専用グラスと島ボーロもセットになっています。

「オリオン ザ・ドラフト」は沖縄県産大麦を使用し、やんばるの水で仕込んだビールです。新たなろ過製法を採用しています。アルコール分は5％です。

「オリオン ザ・プレミアム」は、沖縄酵母OB-001特有のフルーティーな香りを引き立てた商品です。華やかな香りとまろやかな旨味を長く楽しめる風味豊かな味わいへ改良したと説明されています。アルコール分は5％です。

「75BEER 島風ピルスナー」は、世界生産量1％未満の希少ホップを使用しています。下面発酵酵母を使い、低温でじっくり発酵させることで酵母由来の香りを引き出し、渋みを抑えた柔らかな飲み口に仕上げています。アルコール分は5％です。

「75BEER 島空ホワイトエール」は、小麦由来のまろやかな口当たりと柑橘系のフルーティーな香りが特徴です。ほのかにスパイシーなニュアンスも感じられる商品と説明されています。アルコール分は5％です。

セットには「島ボーロ」1袋も入っています。オリオンビールが贈る沖縄スナックで、沖縄の伝統的なお菓子「島ボーロ」をガーリック味に仕上げています。

「ザ・プレミアム 専用グラス」は、ザ・プレミアムのロゴ入りグラスです。1個入りで、容量は345mlです。

まとめ：4種のオリオンビールを飲み比べ！

ビール4種に専用グラスと島ボーロまで付いた「オリオンビール プチギフト ビール4本 グラス 島ボーロ付」が、現在開催中のAmazonタイムセールで2,682円になっています。

参考価格から10％オフで、ビールは1缶あたり約670円です。4種類のオリオンビールを飲み比べできるセットを、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。