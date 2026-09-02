4Lはさすがにデカい！ 「トリスウイスキー」大容量ボトルがスマイルSaleで15％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「トリスウイスキー 4000ml」がAmazonスマイルセールに登場！

ハイボールをはじめ、ロックや水割りでも楽しめる「トリスウイスキー 4000ml」が、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。

容量4,000mlの大容量ボトルで、アルコール度数は37％です。今回のAmazonスマイルセールでは、参考価格4,579円のところ15％オフの3,880円で販売されています。

自宅で楽しむウイスキーを大容量でストックしたい人にも注目の商品です。

「トリスウイスキー」の特徴

Amazon商品ページより

「トリスウイスキー」は、サントリーのブレンデッドウイスキーです。やさしく甘い香りと、丸みのあるなめらかな味わいが特長とされています。

飲み方を選ばないすっきりとした飲み口で、ハイボール、オン・ザ・ロックス、水割りなど幅広い飲み方で楽しめると紹介されています。

ラベル中央には「トリス」と記され、ブランドの象徴である「アンクルトリス」のアイコンをラベル上部に配したデザインです。

容量は4,000ml、アルコール度数は37％で、1本入りです。

まとめ：大容量ウイスキーをストックするチャンス！

「トリスウイスキー 4000ml」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで3,880円になっています。参考価格4,579円から15％オフとなっており、4Lの大容量ボトルをお得な価格で購入できる機会です。

ハイボールだけでなく、ロックや水割りなどにも対応する「トリスウイスキー」。自宅用のウイスキーをまとめて用意しておきたい人は、現在開催中のAmazonスマイルセールでチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。