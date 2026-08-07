店頭体験会も2026年8月8日より順次開催！
マーベルヒーロー＆ヴィランがアッセンブル！PS5／PC『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』が本日発売
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月7日、PlayStation 5（PS5）／PC（Steam／Epic Games Store）用ソフト『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』（マーベル トウコン：ファイティングソウルズ）を発売。
価格は、スタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版が7980円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが1万480円、アルティメットエディションが1万1980円だ。
▼『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』ローンチトレーラー
https://www.youtube.com/watch?v=2sXxUOqoAGA
▼これまでに公開したトレーラー（再生リスト）
https://youtube.com/playlist?list=PLOkZyHIVzUcNn7BDc1fegvDy66wPwptFr&si=1WTcwbUscmpmHN5L
■『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』の特徴
『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』はPlayStation Studios、アークシステムワークス、マーベル・ゲームズが贈る、究極の4v4タッグ制対戦格闘ゲーム。マーベルおなじみのヒーローやヴィランたちから自分だけのドリームチームを作り上げ、鮮やかに描かれるアニメ風の世界で、ド派手な4v4タッグバトルを繰り広げる。そんな本作の特徴は、以下のとおり。
●誰もが楽しめる格闘ゲーム
本作は「誰もが楽しめる格闘ゲーム」として、直感的かつ没入性の高いバトルシステムを実現。操作方法も、従来の入力方式とシンプルな入力方式の両方に対応しており、プレイ中は状況に応じてどちらも使用可能だ。簡単操作のコンボで、誰でもすぐに楽しめる。
●新時代の4v4タッグバトル
本作は、操作キャラクターがひとりだけでも完成するように設計されている。チームでひとつの体力バーを共有するうえ、アシストボタンでチームメンバーがその瞬間に適したアクションを実行してくれるため、チーム全員を操作して使いこなす必要はなし。簡単に始められると同時に、その先にさらに奥深さがあるゲームデザインになっている。
●「オープンロビー」と「エピソードモード」
オンライン対戦やローカル対戦はもちろん、最大64人のプレイヤーが参加できるオープンロビーも用意されている。また、シングルプレイヤー用のエピソードモードでは、本作オリジナルの物語がモーションコミックスとして展開され、キャラクター独自の能力やプレイスタイル、奥深いバックストーリーを楽しめる。
■店頭体験会を2026年8月8日より順次開催！ 先着で「デフォルメアクリルピンバッジ」をプレゼント
『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』PS5版店頭体験会を、8月8日より順次開催。体験した人には先着でゲームに登場するキャラクターたちの「デフォルメアクリルピンバッジ」をプレゼント。
開催店舗および日程は下記のPlayStation.Blogの記事に掲載しているので、ぜひチェックしよう。
https://blog.ja.playstation.com/2026/08/04/20260804-marvel-tokon-fighting-souls-hands-on-event-s/
※「デフォルメアクリルピンバッジ」はいずれか1つのみランダムでのお渡しとなります。数に限りがあり、なくなり次第配布終了となります。
※店頭体験会の内容／日程／開催時間は予告なく変更される場合があります。開催時間内であっても、説明スタッフが諸事情により不在となる場合があります。
※混雑状況によっては整理券対応となります。
■PlayStation Japan公式Xで「Assemble Your Teamキャンペーン」開催中！
『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』の発売を記念して、あなただけのドリームチームを作り上げることができる「Assemble Your Team」キャンペーンをPlayStation Japan公式X（Twitter）にて開催中。期間は、2026年8月9日23時59分まで。
期間中に以下の3ステップを行うと、抽選でPS5と『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』が5名に当選するチャンスとなっているので、ぜひ参加しよう。
●応募方法
1. X上で（@PlayStation_jp）をフォロー
2. 以下の投稿からキャンペーンサイトにアクセスして、自分だけのチームをアッセンブル！
https://x.com/PlayStation_jp/status/2084836793447576008?s=20
3. 結果をXに投稿
【ゲーム情報】
タイトル：『MARVEL Tōkon: Fighting Souls（マーベルトウコン：ファイティングソウルズ）』
ジャンル：格闘
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：アークシステムワークス
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：発売中（2026年8月7日）
価格：
スタンダードエディション：7980円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックスエディション：1万480円（ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万1980円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5のみ。
CERO：B（12才以上対象）
© 2026 MARVEL
©2026 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS CO., LTD.
※「PlayStation」「プレイステーション」および「PS5」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります