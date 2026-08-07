ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月7日、PlayStation 5（PS5）／PC（Steam／Epic Games Store）用ソフト『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』（マーベル トウコン：ファイティングソウルズ）を発売。

価格は、スタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版が7980円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが1万480円、アルティメットエディションが1万1980円だ。

▼『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=2sXxUOqoAGA

▼これまでに公開したトレーラー（再生リスト）

https://youtube.com/playlist?list=PLOkZyHIVzUcNn7BDc1fegvDy66wPwptFr&si=1WTcwbUscmpmHN5L

■『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』の特徴

『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』はPlayStation Studios、アークシステムワークス、マーベル・ゲームズが贈る、究極の4v4タッグ制対戦格闘ゲーム。マーベルおなじみのヒーローやヴィランたちから自分だけのドリームチームを作り上げ、鮮やかに描かれるアニメ風の世界で、ド派手な4v4タッグバトルを繰り広げる。そんな本作の特徴は、以下のとおり。

●誰もが楽しめる格闘ゲーム

本作は「誰もが楽しめる格闘ゲーム」として、直感的かつ没入性の高いバトルシステムを実現。操作方法も、従来の入力方式とシンプルな入力方式の両方に対応しており、プレイ中は状況に応じてどちらも使用可能だ。簡単操作のコンボで、誰でもすぐに楽しめる。

●新時代の4v4タッグバトル

本作は、操作キャラクターがひとりだけでも完成するように設計されている。チームでひとつの体力バーを共有するうえ、アシストボタンでチームメンバーがその瞬間に適したアクションを実行してくれるため、チーム全員を操作して使いこなす必要はなし。簡単に始められると同時に、その先にさらに奥深さがあるゲームデザインになっている。

●「オープンロビー」と「エピソードモード」

オンライン対戦やローカル対戦はもちろん、最大64人のプレイヤーが参加できるオープンロビーも用意されている。また、シングルプレイヤー用のエピソードモードでは、本作オリジナルの物語がモーションコミックスとして展開され、キャラクター独自の能力やプレイスタイル、奥深いバックストーリーを楽しめる。

■店頭体験会を2026年8月8日より順次開催！ 先着で「デフォルメアクリルピンバッジ」をプレゼント

『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』PS5版店頭体験会を、8月8日より順次開催。体験した人には先着でゲームに登場するキャラクターたちの「デフォルメアクリルピンバッジ」をプレゼント。

開催店舗および日程は下記のPlayStation.Blogの記事に掲載しているので、ぜひチェックしよう。

https://blog.ja.playstation.com/2026/08/04/20260804-marvel-tokon-fighting-souls-hands-on-event-s/

※「デフォルメアクリルピンバッジ」はいずれか1つのみランダムでのお渡しとなります。数に限りがあり、なくなり次第配布終了となります。

※店頭体験会の内容／日程／開催時間は予告なく変更される場合があります。開催時間内であっても、説明スタッフが諸事情により不在となる場合があります。

※混雑状況によっては整理券対応となります。

■PlayStation Japan公式Xで「Assemble Your Teamキャンペーン」開催中！

『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』の発売を記念して、あなただけのドリームチームを作り上げることができる「Assemble Your Team」キャンペーンをPlayStation Japan公式X（Twitter）にて開催中。期間は、2026年8月9日23時59分まで。

期間中に以下の3ステップを行うと、抽選でPS5と『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』が5名に当選するチャンスとなっているので、ぜひ参加しよう。

●応募方法

1. X上で（@PlayStation_jp）をフォロー

2. 以下の投稿からキャンペーンサイトにアクセスして、自分だけのチームをアッセンブル！

https://x.com/PlayStation_jp/status/2084836793447576008?s=20

3. 結果をXに投稿

【ゲーム情報】

タイトル：『MARVEL Tōkon: Fighting Souls（マーベルトウコン：ファイティングソウルズ）』

ジャンル：格闘

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：アークシステムワークス

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：発売中（2026年8月7日）

価格：

スタンダードエディション：7980円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：1万480円（ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万1980円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：B（12才以上対象）

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