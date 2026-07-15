ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月15日、PlayStation初の格闘ゲーム用コントローラー「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」の発売延期を決定した。

本製品は、SIEが設計した初の格闘ゲーム用コントローラーであり、超低遅延ワイヤレス技術“PlayStation Link”を使用したワイヤレス接続が可能となっている（有線接続も可能）。

8月6日に発売する「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」と同時発売の予定だったが、「予期せぬ生産上の遅れにより」発売延期することとなった。新たな発売時期は後日あらためて告知するという。

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https://blog.ja.playstation.com/2026/06/02/20260602-ps5-accessories-preorder-o/

また、PS Link対応商品を複数の機器で切り替えて使用するための周辺機器「PlayStation Link USBアダプター」の発売日も、8月6日から8月20日へ延期している。

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