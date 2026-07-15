あら… ソニー、プレステ純正アケコン発売延期 「予期せぬ生産上の遅れにより」
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月15日、PlayStation初の格闘ゲーム用コントローラー「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」の発売延期を決定した。
本製品は、SIEが設計した初の格闘ゲーム用コントローラーであり、超低遅延ワイヤレス技術“PlayStation Link”を使用したワイヤレス接続が可能となっている（有線接続も可能）。
8月6日に発売する「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」と同時発売の予定だったが、「予期せぬ生産上の遅れにより」発売延期することとなった。新たな発売時期は後日あらためて告知するという。
また、PS Link対応商品を複数の機器で切り替えて使用するための周辺機器「PlayStation Link USBアダプター」の発売日も、8月6日から8月20日へ延期している。
© 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります