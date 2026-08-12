1988年にリリースされたビーチバレーを題材にしたアクションゲーム！

ハムスターは8月12日、同社が運営するNintendo Switch／PlayStation 4向け「アーケードアーカイブス」およびNintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向け「アーケードアーカイブス2」について、新規コンテンツとして『ビーチバレー V'BALL』を配信すると発表。配信日は、2026年8月13日。価格は、「アーケードアーカイブス」のNintendo Switch版が838円／PlayStation 4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『ビーチバレー V‘BALL』は、1988年にテクノスジャパンから発売されたアクションゲーム。ビーチバレーの大会に出場することになった若者2人を操作し、優勝を目指そう。サーブやスパイクの時にはボールを飛ばす方向をコントロールできたり、連打をすることで強いスパイクが打てたりと、さまざまなアクションが楽しめる。

これは彼らのサクセス・ストーリーだ。これから先の物語はあなたが作っていこう！

■2026年8月13日の「アーケードアーカイバー」は『ビーチバレー V'BALL』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年8月13日は「ビーチバレー V'BALL特集」。

ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第611回 アーケードアーカイバー ビーチバレー V'BALLスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ビーチバレー V'BALL

アーケードアーカイブス2 ビーチバレー V'BALL

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年8月13日

価格：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch 838円／PlayStation 4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：

国内版：1～2人

海外版：1〜4人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ビーチバレー V'BALL』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2 およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ビーチバレー V'BALL』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© ARC SYSTEM WORKS / ©HAMSTER Corporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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