2万円を切った！ メレルのGORE-TEX搭載「カメレオン」が20％オフ

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メレル（MERRELL）の代名詞とも言えるカメレオンシリーズから登場した「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」が、Amazonにて参考価格24,200円のところ20%OFFの19,360円で販売されています（8月9日現在）。

GORE-TEXシューズというと登山やアウトドア専用というイメージもありますが、このモデルは街中でも履きやすいデザインが魅力です。防水透湿性のあるGORE-TEXメンブレンに加え、クッション性と反発弾性を備えたFloatMaxフォームを採用。シューレースも素早く調整できる仕様で、普段履きからキャンプ、フェスまで幅広く使えます。

ただし、カラーやサイズによって価格が異なるほか、濡れたタイルやマンホールなどでは滑りやすいというレビューもあるため、その点は理解したうえで選びたいところです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日に強いGORE-TEX仕様

靴内部にGORE-TEX防水透湿メンブレンを採用しています。水の侵入を抑えつつ、靴の中のムレも逃がしやすいので、突然の雨や濡れた路面でも安心感があります。

歩きやすさを支えるFloatMax Foam

ミッドソールにはFloatMax Foamを採用しています。クッション性と反発弾性を備えたフォームで、駅までの移動、休日の散歩、フェス会場のうろうろ歩きまで受け止めてくれます。

街でも浮きにくいアウトドア顔

撥水ラギッドメッシュアッパーや厚めのソールで、しっかりアウトドアの雰囲気があります。ただ、登山靴ほど大げさではなく、普段のパンツにも合わせやすいバランスです。

まとめ：雨の日に履ける“ちゃんとカッコいい靴”

GORE-TEX、FloatMaxフォーム、街でも履きやすいデザインという組み合わせが、このモデルの大きな魅力です。19,360円で購入できるカラー・サイズなら、参考価格24,200円から4,840円安くなる計算なので、サイズが合う人には狙い目です。なお、Amazon.co.jp自身ではなく出品者が販売している商品も多いため、購入時には販売元や配送条件も確認しておきましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。