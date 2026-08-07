安価な大画面ビジネスノート欲しい人へ。WUXGA15.3型液晶「IdeaPad Slim 3」が11万円切り

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【Amazonタイムセール】Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K7011PJP）」をチェック！

LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3（83K7011PJP）」がAmazonタイムセール対象。過去価格154,800円のところ、29％オフの109,800円で販売中。

大きめの画面は欲しい。でも、ずっと机に置いたままではなく、必要なときには場所を移して使いたい。「IdeaPad Slim 3」は、15.3型ながら約1.59kgのボディーを採用。画面は16:10のWUXGA IPS液晶で、テンキーも備えている。画面の大きさを優先しつつ、持ち運びやすさも欲しい人にちょうどいい。

①Ryzen 5 150と16GB DDR5メモリ

6コアのRyzen 5 150を採用し、メモリは16GBのDDR5-4800を搭載。ストレージには512GBのPCIe NVMe/M.2 SSDを備える。グラフィックスはAMD Radeon 660Mとなっている。

②USB Type-Cは給電・映像出力に対応

USB Type-CはUSB 3.2 Gen1で、Power DeliveryとDisplayPort出力に対応。USB Type-A 3.2 Gen1を2基、HDMIも1基備える。通信機能はWi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応し、4-in-1メディアカードリーダーも搭載する。

③指紋認証とプライバシーシャッターを搭載

指紋センサーを搭載するほか、前面にはプライバシーシャッター付きのHD 720pカメラを装備。デジタルアレイマイクやDolby Audio対応のステレオスピーカーも備えている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 150

【メモリ】16GB DDR5-4800

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）

【ディスプレー】15.3型 WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット、16:10、非光沢）