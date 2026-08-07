Amazonセール情報大紹介！ 第2151回
安価な大画面ビジネスノート欲しい人へ。WUXGA15.3型液晶「IdeaPad Slim 3」が11万円切り
2026年08月07日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K7011PJP）」をチェック！
LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3（83K7011PJP）」がAmazonタイムセール対象。過去価格154,800円のところ、29％オフの109,800円で販売中。
大きめの画面は欲しい。でも、ずっと机に置いたままではなく、必要なときには場所を移して使いたい。「IdeaPad Slim 3」は、15.3型ながら約1.59kgのボディーを採用。画面は16:10のWUXGA IPS液晶で、テンキーも備えている。画面の大きさを優先しつつ、持ち運びやすさも欲しい人にちょうどいい。
①Ryzen 5 150と16GB DDR5メモリ
6コアのRyzen 5 150を採用し、メモリは16GBのDDR5-4800を搭載。ストレージには512GBのPCIe NVMe/M.2 SSDを備える。グラフィックスはAMD Radeon 660Mとなっている。
②USB Type-Cは給電・映像出力に対応
USB Type-CはUSB 3.2 Gen1で、Power DeliveryとDisplayPort出力に対応。USB Type-A 3.2 Gen1を2基、HDMIも1基備える。通信機能はWi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応し、4-in-1メディアカードリーダーも搭載する。
③指紋認証とプライバシーシャッターを搭載
指紋センサーを搭載するほか、前面にはプライバシーシャッター付きのHD 720pカメラを装備。デジタルアレイマイクやDolby Audio対応のステレオスピーカーも備えている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 150
【メモリ】16GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）
【ディスプレー】15.3型 WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット、16:10、非光沢）
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