20.3万円から15万円に。Ryzen 7・16GB・Office 2024まで揃う国内生産LAVIE

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【Amazonタイムセール】NEC ノートPC「LAVIE N15Slim」をチェック！

NECのノートPC「LAVIE N15Slim」がAmazonタイムセール対象。参考価格203,500円のところ、26％オフの150,000円で販売中。

画面は大きいほうがいい。でも、15型ノートだからといって、ずっしり重いものは選びたくない。「LAVIE N15Slim」は、15.3型WUXGA IPS液晶を備えながら約1.6kg。512GB SSDやWi-Fi 7にも対応し、大きな画面が欲しい人にも気になるバランスに仕上がっている。

①Ryzen 7と16GBメモリを搭載

CPUはAMD Ryzen 7 7735HSを採用。メモリは8GB＋8GBの計16GBで、デュアルチャネルに対応する。ストレージには約512GBのPCIe SSDを備える。

②15.3型WUXGA IPS液晶と約1.6kgのボディー

ディスプレーは1920×1200ドットの15.3型WUXGA IPS液晶。広視野角・高輝度・ノングレア仕様で、外形寸法は幅343.4×奥行241.5×高さ18.9mm。本体質量は約1.6kgだ。

③Wi-Fi 7とUSB Type-Cに対応

Wi-Fi 7（2.8Gbps）とBluetooth 5.4に対応。USB Type-CはUSB 3.2 Gen 1で、USB Power Delivery 3.0、DisplayPort出力、パワーオフUSB充電機能に対応する。USB Type-Aも2基備える。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7735HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】約512GB PCIe SSD

【ディスプレー】15.3型WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット）

【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024