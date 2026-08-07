バッグに付けるBoseスピーカーが13,090円。IP67防水防塵＆最長12時間再生

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【Amazonタイムセール】Bose SoundLink Micro Portable Speaker LE（第2世代）をチェック！

Boseのポータブルスピーカー「SoundLink Micro Portable Speaker LE（第2世代）」がAmazonタイムセール対象。参考価格15,400円のところ、15％オフの13,090円で販売中。

Boseの音を、もっと気軽に外へ持ち出せる。「SoundLink Micro Portable Speaker LE（第2世代）」は、約330gの本体にユーティリティストラップを備え、バッグに取り付けてそのまま移動できる。IP67の防水・防塵仕様なので、屋外へ持ち出す使い方とも相性がいい。

①ユーティリティストラップでバッグに取り付け

約330gのコンパクトな本体にユーティリティストラップを装備。バッグに取り付けるほか、ポケットに入れたり、手のひらで再生したりできるなど、携帯性を重視した設計となっている。

②IP67防水・防塵、落下や衝撃にも強い

落下や衝撃への耐久性を備え、防水・防塵のIP67規格に準拠。錆にも強い設計を採用しており、お風呂でも、どんな天候下でも楽しめる。水まわりから屋外まで使える、丈夫さを備えた小型Bluetoothスピーカーだ。

③最長12時間再生、Bluetooth接続は最大9m

最長12時間の連続再生に対応し、オリジナルモデルのSoundLink Microと比べてバッテリー持続時間が倍増。Bluetoothの接続範囲も最大9mまで拡大し、以前のバージョンより接続性とデータ転送速度が向上している。