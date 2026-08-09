Amazonセール情報大紹介！ 第2128回
値上げ前には届かないけど4万円切り！ Apple Watch SE 3が39,192円／Amazonで値引き
2026年08月09日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon.co.jp】Apple Watch SE 3（GPSモデル）40mmをチェック！
「Apple Watch SE 3（GPSモデル）40mm」がAmazonでセール販売中。参考価格41,800円のところ、6％オフの39,192円で販売中（8月9日現在）。
なお、Apple Watch SE 3（GPSモデル）40mmは、7月に37,800円から41,800円に値上げされており、今回の6％オフは値上げ後の価格からの値引きとなる。
「Apple Watchを買おうと思っていたのに値上がりしてしまった」という人には、今回の値引きはチェックしておきたい。値上げ前の価格より1,392円高いものの、4万円を切る水準まで戻ってきた格好だ。Apple Watchデビューを考えている人にとって、購入を再検討しやすい価格と言えるだろう
①健康管理機能を幅広く搭載
バイタルアプリや皮膚温センサーを備え、睡眠スコアや睡眠時無呼吸の通知に対応。高心拍数・低心拍数、不規則な心拍リズムも通知でき、日々の健康管理をサポートする。
②転倒検知や衝突事故検知に対応
転倒した時や重大な衝突事故を検知すると、緊急通報サービスへの救助要請や、あらかじめ設定した緊急連絡先への連絡をサポート。目的地への到着を自動で知らせる到着確認機能も備える。
③S10チップと高速充電を採用
S10チップと4コアNeural Engine、64GBストレージを搭載。通常使用で最大18時間のバッテリー駆動に対応し、SE 2と比べて最大2倍速い充電を実現。約15分の充電で最大8時間使用できる。
価格だけを見れば、今回のセールには少し注意が必要である。Apple Watch SE 3は7月まで37,800円だったが、その後41,800円へ値上げされ、現在は6％オフの39,192円となっている。そのため値上げ前よりは1,392円高い。一方、値上げ後の41,800円と比較すれば2,608円安く、4万円以下で購入できる。すぐにApple Watchが欲しい人にとっては、値上げ後の定価で購入するより狙いやすいタイミングと言えるだろう。
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