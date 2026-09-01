レモンの“ほろ苦さ”まで楽しめる！ 「THE PEEL レモン」24本が17％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「THE PEEL ザ・ピール レモン 350ml 24本」がAmazonスマイルセールに登場！

「THE PEEL ザ・ピール レモン」は、レモン果皮でつくった無糖チューハイです。350ml×24本のケースが、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。

価格は参考価格3,739円から17％オフの3,098円。1本あたり約129円で購入できます。

「THE PEEL ザ・ピール レモン」の特徴

Amazon商品ページより

サントリー「THE PEEL ザ・ピール レモン」は、レモン果皮にこだわったレモンピールサワーです。

レモン果皮100％のレモンスピリッツを使用し、果皮に由来する香りやほろ苦さ、心地よい余韻が特徴とされています。アルコール度数は5％です。

まとめ：レモンサワーを24本まとめてストック！

「THE PEEL ザ・ピール レモン 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで17％オフの3,098円。参考価格から641円お得で、1本あたり約129円です。

果皮ならではの香りやほろ苦さを特長とする「THE PEEL レモン」をまとめて購入したい人は、セール期間中にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。