アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第254回
レモンの“ほろ苦さ”まで楽しめる！ 「THE PEEL レモン」24本が17％オフ
2026年09月01日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「THE PEEL ザ・ピール レモン 350ml 24本」がAmazonスマイルセールに登場！
「THE PEEL ザ・ピール レモン」は、レモン果皮でつくった無糖チューハイです。350ml×24本のケースが、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。
価格は参考価格3,739円から17％オフの3,098円。1本あたり約129円で購入できます。
「THE PEEL ザ・ピール レモン」の特徴
Amazon商品ページより
サントリー「THE PEEL ザ・ピール レモン」は、レモン果皮にこだわったレモンピールサワーです。
レモン果皮100％のレモンスピリッツを使用し、果皮に由来する香りやほろ苦さ、心地よい余韻が特徴とされています。アルコール度数は5％です。
まとめ：レモンサワーを24本まとめてストック！
「THE PEEL ザ・ピール レモン 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで17％オフの3,098円。参考価格から641円お得で、1本あたり約129円です。
果皮ならではの香りやほろ苦さを特長とする「THE PEEL レモン」をまとめて購入したい人は、セール期間中にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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