晩酌の定番をまとめ買い！ 「サッポロ 黒ラベル」350ml缶24本が17％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml缶24本」が

Amazonスマイルセールに登場！

「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml缶24本」は、麦のうまみと爽やかな後味、白くクリーミーな泡が特長という生ビールです。

350ml缶24本のケースが、現在開催中のAmazonスマイルセールで17％オフの4,480円で販売されています。参考価格は5,415円で、1本あたり約187円です。

「サッポロ 生ビール 黒ラベル」の特徴

Amazon商品ページより

「サッポロ 生ビール 黒ラベル」は、生のうまさにこだわり、麦のうまみと爽やかな後味を追求したビールです。アルコール度数は5％です。

サッポロビール独自の「旨さ長持ち麦芽」を採用し白くクリーミーな泡と心地よいキレが特徴だとしています。

この麦芽は、ビールの風味を劣化させる成分を持たない大麦から生まれたもので、黒ラベルならではの味と香りを保ち、泡持ちの良さを高めるとしています。飲み頃は4～8度が目安です。

まとめ：黒ラベルをお得にまとめ買い！

「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml缶24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで17％オフの4,480円。1本あたり約187円で購入できます。

家飲みや晩酌用のビールをまとめてストックしたい人は、期間限定のAmazonスマイルセールでお得に購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。