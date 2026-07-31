コスパがバグってるゲーミングディスプレー発見！ KTC製200Hz/1msの24.5型フルHD液晶が1万3980円

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KTCの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、KTCの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「H25T7」が販売中だ。参考価格は1万9000円だが、タイムセールにより26％オフの1万3980円で購入できる（7月31日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms、インターフェースはHDMI×2、DisplayPortなど。

高コスパのゲーミングディスプレー

ユーザーレビューを見ると“安さの割に必要な要素がすべてそろっている／初めてのディスプレーとしてとても良かった／思っていた以上にキレイで満足”といった声が寄せられている。

200Hzの高リフレッシュレートと手頃な価格帯がポイント。現在は1万3980円で購入できるので、コスパ重視のゲーミングディスプレーを探している人はチェックしてみては？