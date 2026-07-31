Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第592回
軽いは正義！ 約60gのプロ仕様Logicool G製ゲーミングマウスがタイムセールで2万円切り
2026年07月31日 21時00分更新
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Logicool Gのゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングマウス「Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2」が販売中だ。過去価格は2万3111円だが、タイムセールにより18％オフの1万8980円で購入できる（7月31日時点）。
本製品は、プロゲーマーと共同で開発した「Logicool G PRO」シリーズのワイヤレスゲーミングマウス。Logicool G史上最軽量の約60g、USBのLIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー、オプティカルとメカニカルのハイブリッドスイッチ、進化したゲーミングセンサー「HERO 2」などを備える。
「軽いは正義」を実現させたゲーミングマウス
ユーザーレビューを見ると“軽さは正義。FPSだけでなく普段使いでも快適／充電がType-Cになって扱いやすくなった／とても軽いので使いやすい”といった声が寄せられている。人気のLogicool Gが欲しい人、軽量のゲーミングマウスが欲しい人にオススメできる。
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