軽いは正義！ 約60gのプロ仕様Logicool G製ゲーミングマウスがタイムセールで2万円切り

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Logicool Gのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングマウス「Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2」が販売中だ。過去価格は2万3111円だが、タイムセールにより18％オフの1万8980円で購入できる（7月31日時点）。

本製品は、プロゲーマーと共同で開発した「Logicool G PRO」シリーズのワイヤレスゲーミングマウス。Logicool G史上最軽量の約60g、USBのLIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー、オプティカルとメカニカルのハイブリッドスイッチ、進化したゲーミングセンサー「HERO 2」などを備える。

「軽いは正義」を実現させたゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると“軽さは正義。FPSだけでなく普段使いでも快適／充電がType-Cになって扱いやすくなった／とても軽いので使いやすい”といった声が寄せられている。人気のLogicool Gが欲しい人、軽量のゲーミングマウスが欲しい人にオススメできる。