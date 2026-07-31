ビックリするほどの軽さ！ ASUSの有線ゲーミングマウスが22％オフの5518円で販売中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの有線ゲーミングマウス「TUF Gaming M4 Air」が販売中だ。参考価格は7051円だが、執筆時点では22％オフの5518円で購入できる（7月31日時点）。

本製品は、約47gの軽量を実現させた「Air Shellデザイン」が特徴の有線ゲーミングマウス。1万6000DPIの光学センサー、4段階の感度調整が可能なDPIボタン、引っかかりを最小限に抑える柔らかいコード、雑菌の繁殖を抑える「ASUS抗菌ガード」などを備える。

軽量重視のゲーミングマウスを選ぶならコレ

ユーザーレビューを見ると“軽くて大きいゲーミングマウスは貴重／初めてゲーミングマウスを求めている人にオススメ／めちゃくちゃ軽い”といった声が寄せられている。驚くほどの軽量設計がポイントになっているようだ。現在は22％オフで買えるため、軽量の有線ゲーミングマウスが欲しい人は早めにチェックしてみては？