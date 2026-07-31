Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第591回
ビックリするほどの軽さ！ ASUSの有線ゲーミングマウスが22％オフの5518円で販売中
2026年07月31日 20時00分更新
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ASUSのゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの有線ゲーミングマウス「TUF Gaming M4 Air」が販売中だ。参考価格は7051円だが、執筆時点では22％オフの5518円で購入できる（7月31日時点）。
本製品は、約47gの軽量を実現させた「Air Shellデザイン」が特徴の有線ゲーミングマウス。1万6000DPIの光学センサー、4段階の感度調整が可能なDPIボタン、引っかかりを最小限に抑える柔らかいコード、雑菌の繁殖を抑える「ASUS抗菌ガード」などを備える。
軽量重視のゲーミングマウスを選ぶならコレ
ユーザーレビューを見ると“軽くて大きいゲーミングマウスは貴重／初めてゲーミングマウスを求めている人にオススメ／めちゃくちゃ軽い”といった声が寄せられている。驚くほどの軽量設計がポイントになっているようだ。現在は22％オフで買えるため、軽量の有線ゲーミングマウスが欲しい人は早めにチェックしてみては？
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