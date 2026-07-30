常備しておくと何かと便利！ 「by Amazon パックご飯 国産米」24食セットが22％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個」がAmazonタイムセールに登場！

「by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個」は、低温製法米を使用した200gのパックご飯24食セットです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格4,555円から22％オフの3,570円で販売されています。1食あたりの価格は約149円です。

「by Amazon パックご飯 国産米」の特徴

Amazon商品ページより

「by Amazon パックご飯 国産米」は、低温管理のもとで保管・精米した低温製法米を使用したパックご飯です。

国産米を100％使用し、原材料はお米と水のみ。宮城の水を使用しています。低温製法で保管・精米した米を、精米・炊飯一貫工場で精米したての状態から炊飯し、パックご飯にしています。

200gあたりのカロリーは288kcalです。保存する際は直射日光を避け、常温で保存するよう案内されています。

まとめ：24食セットをお得にストック！

「by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個」が、現在開催中のAmazonタイムセールで22％オフになっています。

24食をまとめてストックできるので、普段の食事用としてはもちろん、いざというときの備蓄用としても便利な商品です。セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。