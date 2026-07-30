アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第75回
常備しておくと何かと便利！ 「by Amazon パックご飯 国産米」24食セットが22％オフ
2026年07月30日 19時00分更新
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「by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個」がAmazonタイムセールに登場！
「by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個」は、低温製法米を使用した200gのパックご飯24食セットです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格4,555円から22％オフの3,570円で販売されています。1食あたりの価格は約149円です。
「by Amazon パックご飯 国産米」の特徴
Amazon商品ページより
「by Amazon パックご飯 国産米」は、低温管理のもとで保管・精米した低温製法米を使用したパックご飯です。
国産米を100％使用し、原材料はお米と水のみ。宮城の水を使用しています。低温製法で保管・精米した米を、精米・炊飯一貫工場で精米したての状態から炊飯し、パックご飯にしています。
200gあたりのカロリーは288kcalです。保存する際は直射日光を避け、常温で保存するよう案内されています。
まとめ：24食セットをお得にストック！
「by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個」が、現在開催中のAmazonタイムセールで22％オフになっています。
24食をまとめてストックできるので、普段の食事用としてはもちろん、いざというときの備蓄用としても便利な商品です。セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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