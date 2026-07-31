まさかの47％オフ！ 「チキンラーメン どんぶり」12個がタイムセールでお買い得

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「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」がAmazonタイムセールに登場！

日清食品の「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格3,274円のところ、47％オフの1,745円で販売されており、1個あたり約145円です。

「チキンラーメン どんぶり」の特徴

Amazon商品ページより

「チキンラーメン どんぶり」は、国産チキン100％のスープの味わいと、「お湯かけ3分」で作れる手軽さが特徴です。

具材として、作り立てのかきたまのようなふんわりとした厚みと、とろりとした食感の「とろふわたまご」が入っています。お湯の目安量は410mlです。

まとめ：チキンラーメンをまとめてストック！

「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」が、現在開催中のAmazonタイムセールで1個あたり約145円のセール価格になっています。

47％オフと割引率も大きいため、チキンラーメンをストックしておきたい人は、セールの機会にまとめて確保してはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。