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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第77回

まさかの47％オフ！ 「チキンラーメン どんぶり」12個がタイムセールでお買い得

2026年07月31日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」がAmazonタイムセールに登場！

　日清食品の「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」が、Amazonタイムセールに登場しています。

　参考価格3,274円のところ、47％オフの1,745円で販売されており、1個あたり約145円です。

アマゾンでチキンラーメン どんぶり 85g×12個を入手

「チキンラーメン どんぶり」の特徴
Amazon商品ページより

　「チキンラーメン どんぶり」は、国産チキン100％のスープの味わいと、「お湯かけ3分」で作れる手軽さが特徴です。

　具材として、作り立てのかきたまのようなふんわりとした厚みと、とろりとした食感の「とろふわたまご」が入っています。お湯の目安量は410mlです。

まとめ：チキンラーメンをまとめてストック！

　「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」が、現在開催中のAmazonタイムセールで1個あたり約145円のセール価格になっています。

　47％オフと割引率も大きいため、チキンラーメンをストックしておきたい人は、セールの機会にまとめて確保してはいかがでしょうか。

アマゾンでチキンラーメン どんぶり 85g×12個を入手

※価格は税込み表記です。

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