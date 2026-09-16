2万4600円でLenovo、しかも約425g！ ケースまで付いてくる10.1型「Lenovo Tab」

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【Amazonタイムセール】Lenovo 10.1型タブレット「Lenovo Tab（ZAEH0063JP）」をチェック！

Lenovoの10.1型タブレット「Lenovo Tab（ZAEH0063JP）」がAmazonでタイムセール対象。2万4600円で販売中。

10.1型で約425g、TPUケースも付属する「Lenovo Tab（ZAEH0063JP ）」。本体のストレージは64GBで、microSDは最大1TBまで対応している。1920×1200ドットのディスプレーにドルビー・アトモス対応の2スピーカーも搭載するなど、2万4600円ながら機能はしっかり揃っている。

①1920×1200表示、音はドルビー対応

10.1型ワイドパネルは1920×1200ドットの解像度で、10点マルチタッチに対応。ドルビー・アトモス対応のスピーカーを2基搭載するほか、Miracastにも対応する。さらにインカメラは500万画素、アウトカメラは800万画素を備えている。

②64GB搭載、microSDは最大1TB対応

本体のフラッシュメモリーは64GBを搭載し、microSDメディアカードリーダーも装備。microSDは最大1TBまで対応可能だ。USB 2.0 Type-Cポートとマイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャックも備えている。

③約9.5時間使えて約1.8時間で充電

5100mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーを搭載し、使用時間は約9.5時間。ACアダプター使用時の充電時間は約1.8時間となる。Wi-Fi 5、Bluetooth 5.3に対応している。