Amazonセール情報大紹介！ 第2270回
FPSのスピードもRPGの美麗画質も！ ASUSの26.5型WQHD有機ELモニターがセール中
2026年09月12日 09時00分更新
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【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングモニター「ROG Strix OLED XG27ACDMS」をチェック！
ASUSのゲーミングモニター「ROG Strix OLED XG27ACDMS」がAmazonでタイムセール対象に。過去価格7万9800円から5％オフの7万5800円で販売中だ。
ASUSの「ROG Strix OLED XG27ACDMS」は、WQHD解像度の量子ドット有機EL（QD-OLED）パネルを採用したモデル。280Hzの高リフレッシュレートと0.03msの超高速応答時間を実現し、滑らかで遅延のない映像表示を可能にする。
独自の保護機能や優れた冷却設計により、有機EL特有の焼き付きリスクを低減しつつ、鮮明で没入感のあるゲーム体験を提供。コスパも良いと好評の一品だ。
①量子ドット有機ELによる圧倒的な描画性能と超高速応答
WQHD解像度（2560×1440）のQD-OLEDパネルに加え、リフレッシュレート280Hz・応答速度0.03ms（GTG）に対応。残像感を極限まで抑え、色鮮やかで滑らかな映像表示を実現する。
②焼き付きを防ぐ独自の有機EL保護機能と高い放熱性
離席を検知して画面を黒表示にする「Neo Proximity Sensor」や「ASUS OLED Care Pro」を搭載。さらにカスタムヒートシンクと内部エアフロー設計で優れた冷却性能を発揮する。
③豊富な接続端子と柔軟な調整が可能なスタンド
DisplayPort 1.4やHDMI 2.1のほか、15W給電対応のUSB-C端子を搭載。上下・左右の角度調整、高さ調整、縦回転（ピボット）に対応する多機能スタンドを備えている。
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