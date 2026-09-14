約8000円引き！ PC・スマホから作れて乾電池でも使えるキングジム「テプラ」PROが1万6398円

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【Amazonで割引中】キングジム ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600Pをチェック！

キングジムのラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600PがAmazonで割引対象。参考価格24,200円から32％オフの16,398円で販売中。

キングジムの「テプラ」PRO SR-R5600Pなら、PCとスマホのどちらからでもラベルを作成でき、電源もACアダプタと乾電池の2通りに対応する。4～24mmまで6種類のテープ幅を使え、印刷後のラベルを切るオートカッターも搭載。幅約54mmのスリムな本体で、オフィスや現場での使用にも対応する。

①PC・スマホから作成、接続方法も2種類

PCでは「テプラ クリエイター」、スマホでは「TEPRA LINK 2」を利用でき、用途に合わせてラベルを作成できる。USBとBluetoothの2種類の接続方法に対応し、PC向けソフトには流し込み印刷などの機能も用意されている。

②4～24mmの6種類に対応、オートカッター搭載

テープ幅は4、6、9、12、18、24mmの6種類に対応し、24mmテープ使用時の最大印刷可能幅は18.1mm。印刷後のラベルを切るオートカッターも搭載する。印刷方式は熱転写PRO印刷で、サーマルヘッドは180dpi・128dotとなっている。

③約430gのスリムボディー、乾電池でも動作

本体サイズは約幅54×奥行132×高さ146mm、重量は電池・テープを除いて約430g。付属のACアダプタに加え、別売りの単3形アルカリ乾電池6本または単3形充電式ニッケル水素電池6本でも使用できる。