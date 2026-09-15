Amazonセール情報大紹介！ 第2278回
Office 2024付きでこの価格！ Core i7＋16GBのNEC「LAVIE N15 Slim」が13万9800円
2026年09月15日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】NEC ノートPC「LAVIE N15 Slim」をチェック！
NECのノートPC「LAVIE N15 Slim」がAmazonでタイムセール対象。参考価格199,800円から30％オフの139,800円で販売中。
Officeは欲しい。しかも、更新手続きを気にせず使える買い切り型がいい。「LAVIE N15 Slim」はOffice Home & Business 2024を備え、Core i7-1355Uと16GBメモリを搭載する。画面は15.6型フルHDのノングレア液晶。買い切り型のOffice 2024と、Core i7＋16GBを一緒に手に入れられる1台だ。
①Core i7と16GBメモリ、256GB SSDを搭載
Core i7-1355Uを搭載し、最大動作周波数は5.00GHz。メモリは16GBでデュアルチャネルに対応し、ストレージには約256GBのPCIe SSDを採用する。OSはWindows 11 Homeを搭載している。
②15.6型フルHD、映り込み抑える非光沢液晶
ディスプレーは15.6型ワイドLED液晶で、1920×1080ドットのフルHD表示に対応。表面はノングレア仕様で、最大1677万色を表示できる。本体は約17.9mmの厚さで、重量は約1.65kgとなっている。
③給電・映像出力対応Type-C、Wi-Fi 6も搭載
USB Type-CはUSB Power Delivery 3.0、DisplayPort出力、パワーオフUSB充電に対応。USB Type-A×2とHDMI出力端子も備える。無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応している。
製品スペック
【CPU】Intel Core i7-1355U
【メモリ】16GB
【ストレージ】約256GB SSD（PCIe）
【ディスプレー】15.6型ワイドLED液晶（1920×1080ドット、ノングレア）
【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024
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