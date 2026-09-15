4万4800円でASUSの14型！ フルHDで約1.37kg、Type-C×2にHDMIまで備えるChromebook

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【Amazonタイムセール】ASUS 14型Chromebook「Chromebook CM14（CM1405CM4A-464PG）」をチェック！

ASUSの14型Chromebook「Chromebook CM14（CM1405CM4A-464PG）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格49,800円から10％オフの44,800円で販売中。

ASUS「Chromebook CM14」は、14型フルHD液晶を搭載しながら、本体重量は約1.37kg。液晶は180度まで開き、USB Type-CやHDMIなどの接続端子も備える。4万4800円で、画面サイズや本体設計、接続端子まで揃えたChromebookだ。

①Type-Cは2基とも映像出力・給電対応

USB 3.2 Type-C（Gen1）を2基搭載し、どちらもデータ転送、映像出力、本体への給電に対応。USB 3.2 Type-A（Gen1）とHDMIも装備する。ポート類は本体左側にまとめ、マウスを使う際に邪魔にならないよう配慮されている。

②狭額ベゼルの14型液晶、ヒンジは180度

14型の16：9フルHD液晶は、解像度1920×1080ドットのノングレア仕様。画面占有率86％の狭額ベゼルを採用し、広視野角にも対応する。液晶ヒンジは180度まで開く設計だ。

③MIL規格準拠の堅牢性と和紙風の質感

高度や温度、湿度、振動など12種類24項目のMIL-STD-810H準拠テストをクリアし、ASUS独自の品質テストも実施。本体表面には和紙から着想した質感を取り入れ、30％の再生プラスチックを使用している。

製品スペック

【CPU】MediaTek Kompanio 540

【メモリ】4GB LPDDR5X-6400

ストレージ】64GB eMMC

【ディスプレー】14型ワイドTFTカラー液晶（1920×1080ドット、60Hz、ノングレア）