Amazonセール情報大紹介！ 第2274回
Officeまで付いて14万円切り！ 16GB＋512GBのASUS「Vivobook Go 15」が13万9800円
2026年09月15日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLSAM）」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLSAM）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格169,800円から18％オフの139,800円で販売中。
16GBメモリと512GB SSDに加え、Microsoft 365 Personal（24カ月版）まで備えた「Vivobook Go 15」。15.6型のフルHD液晶とテンキー付き日本語キーボードを搭載するなど、仕事にも使いやすい構成をまとめたノートPCだ。
①16GBメモリとNVMe対応512GB SSD
メモリは16GBのLPDDR5-5500をオンボードで搭載。ストレージには512GB SSDを採用し、PCI Express 3.0 x2接続のNVMe/M.2に対応する。CPUは4コア/8スレッドのAMD Ryzen 5 40で、グラフィックスはCPU内蔵のAMD Radeon グラフィックスを搭載する。
②15.6型フルHD、狭額ベゼルを採用
ディスプレーは15.6型ワイドTFTカラー液晶で、解像度は1920×1080ドット。映り込みを抑えるノングレア仕様で、リフレッシュレートは60Hzとなる。画面まわりには狭額ベゼルを採用し、キーボードは102キーの日本語JIS配列でテンキーも備える。
③カメラを隠せるシャッター、AIノイズキャンセリング
92万画素Webカメラには、レンズを物理的に隠せるプライバシーシャッターを搭載。AIノイズキャンセリング機能に加え、アレイマイクと2W×2のステレオスピーカーも備える。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 40（4コア／8スレッド）
【メモリ】16GB LPDDR5-5500
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 3.0 x2接続、NVMe/M.2）
【ディスプレー】15.6型ワイドTFTカラー液晶（1920×1080ドット、ノングレア、60Hz）
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）、Office Home & Business 2024 オプション付
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