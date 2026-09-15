Officeまで付いて14万円切り！ 16GB＋512GBのASUS「Vivobook Go 15」が13万9800円

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【Amazonタイムセール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLSAM）」をチェック！

ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLSAM）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格169,800円から18％オフの139,800円で販売中。

16GBメモリと512GB SSDに加え、Microsoft 365 Personal（24カ月版）まで備えた「Vivobook Go 15」。15.6型のフルHD液晶とテンキー付き日本語キーボードを搭載するなど、仕事にも使いやすい構成をまとめたノートPCだ。

①16GBメモリとNVMe対応512GB SSD

メモリは16GBのLPDDR5-5500をオンボードで搭載。ストレージには512GB SSDを採用し、PCI Express 3.0 x2接続のNVMe/M.2に対応する。CPUは4コア/8スレッドのAMD Ryzen 5 40で、グラフィックスはCPU内蔵のAMD Radeon グラフィックスを搭載する。

②15.6型フルHD、狭額ベゼルを採用

ディスプレーは15.6型ワイドTFTカラー液晶で、解像度は1920×1080ドット。映り込みを抑えるノングレア仕様で、リフレッシュレートは60Hzとなる。画面まわりには狭額ベゼルを採用し、キーボードは102キーの日本語JIS配列でテンキーも備える。

③カメラを隠せるシャッター、AIノイズキャンセリング

92万画素Webカメラには、レンズを物理的に隠せるプライバシーシャッターを搭載。AIノイズキャンセリング機能に加え、アレイマイクと2W×2のステレオスピーカーも備える。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 40（4コア／8スレッド）

【メモリ】16GB LPDDR5-5500

【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 3.0 x2接続、NVMe/M.2）

【ディスプレー】15.6型ワイドTFTカラー液晶（1920×1080ドット、ノングレア、60Hz）

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）、Office Home & Business 2024 オプション付