2万円引きで11万9800円！ Ryzen 7＋16GB、Microsoft 365「24カ月」付きのLenovoノート

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【Amazonタイムセール】Lenovo 14型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003LJP）」をチェック！

Lenovoの14型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003LJP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格139,800円から14％オフの119,800円で販売中。

PCを買ったあとにOfficeをどうするかまで考えるなら、Microsoft 365 Personalを24カ月使えるのは見逃せないポイント。「IdeaPad Slim 3（83K9003LJP）」はRyzen 7 8840HSと16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、14型WUXGA IPS液晶も備える。PC本体だけでなく、購入後に使えるMicrosoft 365まで含めて構成を見ておきたい1台だ。

①Ryzen 7は8コア、メモリはDDR5-5600

CPUには8コアのAMD Ryzen 7 8840HSを採用し、動作周波数は3.30GHz、最大ブースト・クロックは5.10GHz。メモリはDDR5-5600の16GBを搭載する。ストレージにはPCIe NVMe/M.2接続の512GB SSDを備えている。

②16:10の14型WUXGA、ノングレア仕様

ディスプレーは14.0型のWUXGA IPS液晶で、解像度は1920×1200ドット。アスペクト比16:10、約1677万色表示に対応し、表面は光沢のないノングレア仕様となっている。本体は最薄部約16.9mm、重量は約1.39kgだ。

③給電対応Type-C、指紋センサーも搭載

USB Type-C 3.2 Gen1はPower DeliveryとDisplayPort出力に対応。USB Type-A 3.2 Gen1×2やHDMI、4-in-1メディアカードリーダーも備える。指紋センサーに加え、HD 720p前面カメラにはプライバシーシャッターを搭載している。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 8840HS

【メモリ】16GB（DDR5-5600）

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）

【ディスプレー】14.0型WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット、16:10、ノングレア）

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）