Amazonセール情報大紹介！ 第2272回
2万円引きで11万9800円！ Ryzen 7＋16GB、Microsoft 365「24カ月」付きのLenovoノート
2026年09月14日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 14型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003LJP）」をチェック！
Lenovoの14型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003LJP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格139,800円から14％オフの119,800円で販売中。
PCを買ったあとにOfficeをどうするかまで考えるなら、Microsoft 365 Personalを24カ月使えるのは見逃せないポイント。「IdeaPad Slim 3（83K9003LJP）」はRyzen 7 8840HSと16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、14型WUXGA IPS液晶も備える。PC本体だけでなく、購入後に使えるMicrosoft 365まで含めて構成を見ておきたい1台だ。
①Ryzen 7は8コア、メモリはDDR5-5600
CPUには8コアのAMD Ryzen 7 8840HSを採用し、動作周波数は3.30GHz、最大ブースト・クロックは5.10GHz。メモリはDDR5-5600の16GBを搭載する。ストレージにはPCIe NVMe/M.2接続の512GB SSDを備えている。
②16:10の14型WUXGA、ノングレア仕様
ディスプレーは14.0型のWUXGA IPS液晶で、解像度は1920×1200ドット。アスペクト比16:10、約1677万色表示に対応し、表面は光沢のないノングレア仕様となっている。本体は最薄部約16.9mm、重量は約1.39kgだ。
③給電対応Type-C、指紋センサーも搭載
USB Type-C 3.2 Gen1はPower DeliveryとDisplayPort出力に対応。USB Type-A 3.2 Gen1×2やHDMI、4-in-1メディアカードリーダーも備える。指紋センサーに加え、HD 720p前面カメラにはプライバシーシャッターを搭載している。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 8840HS
【メモリ】16GB（DDR5-5600）
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）
【ディスプレー】14.0型WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット、16:10、ノングレア）
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2271回
トピックス約8000円引き！ PC・スマホから作れて乾電池でも使えるキングジム「テプラ」PROが1万6398円
-
第2270回
トピックスFPSのスピードもRPGの美麗画質も！ ASUSの26.5型WQHD有機ELモニターがセール中
-
第2270回
トピックス画面だけじゃない、JBLスピーカーを9基搭載！ 12.1型「Lenovo Tab Plus」が7万9900円
-
第2269回
トピックスFPSガチ勢にも美麗グラフィック派にも！240Hz対応のASUS製OLEDモニターがタイムセール中
-
第2269回
トピックス3万円切りなのに、欲しいところを削ってない！ Dellの27型QHDモニター「S2725DC」
-
第2268回
トピックス7万円安い！ Ryzen 7＋Microsoft 365「24カ月」付きのASUS「Vivobook 15」が11万9800円
-
第2267回
トピックスソニーのサウンドバーが1万4000円！ 「HT-S100F」をテレビ前に1本足して音をアップグレード
-
第2266回
トピックスノートPCまで置けるの!? アルインコのフィットネスバイクが10％オフの2万9680円
-
第2265回
トピックス1.2kg、自走式、ゴミ除去率94.5％！ これで1万6063円のコードレス掃除機
-
第2264回
トピックス27型のLenovoがこの価格！ Ryzen 5＋16GBの一体型PCが5万円超引きの15万3600円
- この連載の一覧へ