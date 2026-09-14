RTX 5060＋32GBで22万4280円！ Lenovo「LOQ」がAmazonで33％オフ

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【Amazonタイムセール】Lenovo ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10（83JE01ERJP）」をチェック！

LenovoのゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10（83JE01ERJP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格334,799円から33％オフの224,280円で販売中。

Lenovo「LOQ 15IRX10（83JE01ERJP）」は、20コアのCore i7-14700HXと32GBメモリを搭載。15.6型フルHD IPS液晶は144Hz表示とG-SYNCに対応し、RTX 5060 Laptop GPUには8GBのGDDR7メモリを備える。512GB SSDも搭載し、CPUからGPU、ディスプレーまでゲーミングノートらしい構成を備えた1台だ。

①20コアCore i7とRTX 5060を搭載

CPUは20コアのCore i7-14700HXで、動作周波数は2.10GHz、ターボ時最大5.50GHz。GPUにはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを採用する。メモリはDDR5-5600の16GBを2枚搭載した32GB構成で、最大容量も32GBだ。

②144Hz表示とG-SYNC対応の15.6型液晶

ディスプレーは1920×1080ドットの15.6型フルHD IPS液晶を採用。リフレッシュレートは最大144Hzで、NVIDIA G-SYNCにも対応する。約1677万色表示が可能で、LEDバックライトを備えたノングレア仕様となっている。

③500万画素カメラとHDMI 2.1も装備

前面には500万画素カメラと電子式プライバシーシャッターを搭載。USB Type-CはDisplayPort出力とPower Deliveryに対応する。さらにUSB Type-Aを3基、HDMI 2.1、RJ-45を備え、Wi-Fi 6とBluetooth 5.3にも対応する。

製品スペック

【CPU】Intel Core i7-14700HX

【メモリ】32GB（16GB×2、DDR5-5600）

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）

【ディスプレー】15.6型フルHD IPS（1920×1080ドット、144Hz、G-SYNC対応）