Amazonセール情報大紹介！ 第2277回
27型240Hzが1万9580円！ 1ms対応、Amazon限定5年保証付きのLenovo製ゲーミングモニター「Legion 27-15」
2026年09月15日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo ゲーミングモニター「Legion 27-15」をチェック！
Lenovoのゲーミングモニター「Legion 27-15」がAmazonでタイムセール対象。参考価格28,380円から31％オフの19,580円で販売中。
27型で最大240Hz、応答速度1ms（GtG）に対応する「Legion 27-15」。非光沢のIPS WLED液晶を採用し、AMD FreeSync Premiumにも対応する。さらにAmazon限定モデルでは5年保証付き。高速表示だけでなく、画面や保証に関する仕様もしっかり押さえたLenovo製ゲーミングモニターだ。
①最大240Hz、応答速度0.5msに対応
27型のIPS WLED液晶を採用し、解像度は1920×1080ドットのFHD。最大240Hzのリフレッシュレートに加え、応答速度は0.5ms（MPRT）／1ms（GtG）に対応する。画面は非光沢で、視野角は水平・垂直ともに178度だ。
②FreeSync対応、HDMI 2.1を2系統装備
AMD FreeSync PremiumとVESA Adaptive Syncに対応。映像入力にはHDMI 2.1×2とDisplayPort 1.4×1を備え、ライン出力も1系統用意する。最大表示色は約1670万色で、sRGBカバー率は99％、DCI-P3カバー率は80％となる。
③高さ135mm調整と5年保証を備える
スタンドは高さを135mmの範囲で調整でき、前5度／後22度のチルトと左右30度のスイベルに対応する。画面を左右90度に回転できるほか、100×100mmのVESAマウントも備える。Amazon限定モデルは5年保証で、国内修理にはモニター機器交換サービスを用意する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2276回
トピックス千円ちょっとでPC保護！ 衝撃を吸収するエレコム「ZEROSHOCK」が1190円
-
第2275回
トピックス4万4800円でASUSの14型！ フルHDで約1.37kg、Type-C×2にHDMIまで備えるChromebook
-
第2274回
トピックスOfficeまで付いて14万円切り！ 16GB＋512GBのASUS「Vivobook Go 15」が13万9800円
-
第2273回
トピックスRTX 5060＋32GBで22万4280円！ Lenovo「LOQ」がAmazonで33％オフ
-
第2272回
トピックス2万円引きで11万9800円！ Ryzen 7＋16GB、Microsoft 365「24カ月」付きのLenovoノート
-
第2271回
トピックス約8000円引き！ PC・スマホから作れて乾電池でも使えるキングジム「テプラ」PROが1万6398円
-
第2270回
トピックスFPSのスピードもRPGの美麗画質も！ ASUSの26.5型WQHD有機ELモニターがセール中
-
第2270回
トピックス画面だけじゃない、JBLスピーカーを9基搭載！ 12.1型「Lenovo Tab Plus」が7万9900円
-
第2269回
トピックスFPSガチ勢にも美麗グラフィック派にも！240Hz対応のASUS製OLEDモニターがタイムセール中
-
第2269回
トピックス3万円切りなのに、欲しいところを削ってない！ Dellの27型QHDモニター「S2725DC」
- この連載の一覧へ