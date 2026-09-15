27型240Hzが1万9580円！ 1ms対応、Amazon限定5年保証付きのLenovo製ゲーミングモニター「Legion 27-15」

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【Amazonタイムセール】Lenovo ゲーミングモニター「Legion 27-15」をチェック！

Lenovoのゲーミングモニター「Legion 27-15」がAmazonでタイムセール対象。参考価格28,380円から31％オフの19,580円で販売中。

27型で最大240Hz、応答速度1ms（GtG）に対応する「Legion 27-15」。非光沢のIPS WLED液晶を採用し、AMD FreeSync Premiumにも対応する。さらにAmazon限定モデルでは5年保証付き。高速表示だけでなく、画面や保証に関する仕様もしっかり押さえたLenovo製ゲーミングモニターだ。

①最大240Hz、応答速度0.5msに対応

27型のIPS WLED液晶を採用し、解像度は1920×1080ドットのFHD。最大240Hzのリフレッシュレートに加え、応答速度は0.5ms（MPRT）／1ms（GtG）に対応する。画面は非光沢で、視野角は水平・垂直ともに178度だ。

②FreeSync対応、HDMI 2.1を2系統装備

AMD FreeSync PremiumとVESA Adaptive Syncに対応。映像入力にはHDMI 2.1×2とDisplayPort 1.4×1を備え、ライン出力も1系統用意する。最大表示色は約1670万色で、sRGBカバー率は99％、DCI-P3カバー率は80％となる。

③高さ135mm調整と5年保証を備える

スタンドは高さを135mmの範囲で調整でき、前5度／後22度のチルトと左右30度のスイベルに対応する。画面を左右90度に回転できるほか、100×100mmのVESAマウントも備える。Amazon限定モデルは5年保証で、国内修理にはモニター機器交換サービスを用意する。