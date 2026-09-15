千円ちょっとでPC保護！ 衝撃を吸収するエレコム「ZEROSHOCK」が1190円

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【Amazonタイムセール】エレコム PCケース「ZEROSHOCK」をチェック！

エレコムのPCケース「ZEROSHOCK」がAmazonでタイムセール対象。過去価格1,545円から23％オフの1,190円で販売中。

ウェーブ形状の低反発ポリウレタンを採用し、外部からの衝撃を吸収。さらに内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材、表面には撥水性のある生地を使っている。衝撃を吸収する厚みを保ちながら体積を抑え、約360gに軽量化しているのも特徴だ。

①低反発ウェーブフォームで衝撃を吸収

ウェーブ形状の低反発ポリウレタン「低反発ウェーブフォーム」を採用。外部からの衝撃を吸収する厚みを保ちながら、体積を抑えて軽量化した設計となっている。15.6インチワイドまでのモバイルPCに対応する。

②撥水性のある表面と傷つけにくい内側

ケース表面には撥水性のある生地を使用し、内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を採用。表地はPVC、裏地はポリエステル、芯材には低反発ウレタンを使用する。PC収納部は幅380×厚み25×高さ275mmとなっている。

③フルオープン仕様で前面ポケットも装備

収納部分はダブルファスナーを採用し、フルオープンにできる構造。PCを出し入れしやすく、前面にはファスナーポケットを1つ備える。ACアダプターなど各種アクセサリーを収納できる。