Amazonセール情報大紹介！ 第2276回
千円ちょっとでPC保護！ 衝撃を吸収するエレコム「ZEROSHOCK」が1190円
2026年09月15日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】エレコム PCケース「ZEROSHOCK」をチェック！
エレコムのPCケース「ZEROSHOCK」がAmazonでタイムセール対象。過去価格1,545円から23％オフの1,190円で販売中。
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンを採用し、外部からの衝撃を吸収。さらに内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材、表面には撥水性のある生地を使っている。衝撃を吸収する厚みを保ちながら体積を抑え、約360gに軽量化しているのも特徴だ。
①低反発ウェーブフォームで衝撃を吸収
ウェーブ形状の低反発ポリウレタン「低反発ウェーブフォーム」を採用。外部からの衝撃を吸収する厚みを保ちながら、体積を抑えて軽量化した設計となっている。15.6インチワイドまでのモバイルPCに対応する。
②撥水性のある表面と傷つけにくい内側
ケース表面には撥水性のある生地を使用し、内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を採用。表地はPVC、裏地はポリエステル、芯材には低反発ウレタンを使用する。PC収納部は幅380×厚み25×高さ275mmとなっている。
③フルオープン仕様で前面ポケットも装備
収納部分はダブルファスナーを採用し、フルオープンにできる構造。PCを出し入れしやすく、前面にはファスナーポケットを1つ備える。ACアダプターなど各種アクセサリーを収納できる。
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