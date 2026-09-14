画面だけじゃない、JBLスピーカーを9基搭載！ 12.1型「Lenovo Tab Plus」が7万9900円

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【Amazonタイムセール】Lenovo 12.1型タブレット「Lenovo Tab Plus（ZAHT0134JP）」をチェック！

Lenovoの12.1型タブレット「Lenovo Tab Plus（ZAHT0134JP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格97,900円から18％オフの79,900円で販売中。

「Lenovo Tab Plus（ZAHT0134JP）」は、12.1型の大画面に加えて、JBLスピーカーをなんと9基も搭載。さらにドルビー・アトモスにも対応するなど、音にも力を入れた1台だ。画面は2560×1600ドットで、Amazon.co.jp限定モデルには専用スリーブケースも付属する。

①12.1型の大画面、ドルビー・アトモスにも対応

12.1型ワイドパネルは2560×1600ドットの解像度で、10点マルチタッチとMiracastに対応。音声面ではJBLスピーカーを9基搭載し、ドルビー・アトモスにも対応する。マイクロフォンも2基備えている。

②Dimensity 7400に8GBメモリを搭載

CPUには8コア、最大2.6GHz動作のMediaTek Dimensity 7400を採用。メモリは8GB LPDDR5、ストレージは256GBを搭載し、OSにはAndroid 16を採用する。通信機能はWi-Fi 6、Bluetooth 5.4に対応する。

③10200mAhバッテリー、microSDは最大2TB

10200mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵し、使用時間は約12.7時間、充電時間はACアダプター使用時で約1.5時間。microSDメディアカードリーダーを備え、最大2TBまで対応する。