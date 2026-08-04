冷蔵庫なのにクルマまでゴロゴロ運べる。山善22L冷凍冷蔵庫が24,800円

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【Amazonタイムセール】山善「22Lポータブル冷凍冷蔵庫」をチェック！

山善の「22Lポータブル冷凍冷蔵庫」がAmazonタイムセール対象。過去価格30,836円のところ、20％オフの24,800円で販売中。

家ではセカンド冷蔵庫、休日はキャンプや車中泊へ。同じ1台を家でもアウトドアでも使えるのが、ポータブル冷凍冷蔵庫の魅力だ。山善の「22Lポータブル冷凍冷蔵庫」は、容量22Lのコンプレッサー式。キャスターと伸縮ハンドルを備え、使いたい場所へ気軽に持ち運べる。

①－18～20℃で冷蔵・冷凍に対応

コンプレッサー式を採用し、食材に合わせて－18～20℃の範囲で温度を設定できる。飲料などを冷やす冷蔵庫としてだけでなく、冷凍食品を保管する冷凍庫としても使える22Lモデルだ。

②AC100VとDC12V／24Vの2WAY電源

家庭用コンセントのAC100Vに加え、車のシガーソケットから給電できるDC12V／24Vにも対応。ACアダプターと電源コード、シガーソケット用コードが付属し、家庭と車の両方で電源を確保できる。

③約10％省エネの節電モードを搭載

低速2000rpmで動作する節電モード「Eco」と、高速3000rpmで運転する標準モード「HH」を切り替え可能。－18℃運転時の平均消費電力では、EcoモードがHHモードより約10％省エネとなる。