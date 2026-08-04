Amazonセール情報大紹介！ 第2136回
冷蔵庫なのにクルマまでゴロゴロ運べる。山善22L冷凍冷蔵庫が24,800円
2026年08月04日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】山善「22Lポータブル冷凍冷蔵庫」をチェック！
山善の「22Lポータブル冷凍冷蔵庫」がAmazonタイムセール対象。過去価格30,836円のところ、20％オフの24,800円で販売中。
家ではセカンド冷蔵庫、休日はキャンプや車中泊へ。同じ1台を家でもアウトドアでも使えるのが、ポータブル冷凍冷蔵庫の魅力だ。山善の「22Lポータブル冷凍冷蔵庫」は、容量22Lのコンプレッサー式。キャスターと伸縮ハンドルを備え、使いたい場所へ気軽に持ち運べる。
①－18～20℃で冷蔵・冷凍に対応
コンプレッサー式を採用し、食材に合わせて－18～20℃の範囲で温度を設定できる。飲料などを冷やす冷蔵庫としてだけでなく、冷凍食品を保管する冷凍庫としても使える22Lモデルだ。
②AC100VとDC12V／24Vの2WAY電源
家庭用コンセントのAC100Vに加え、車のシガーソケットから給電できるDC12V／24Vにも対応。ACアダプターと電源コード、シガーソケット用コードが付属し、家庭と車の両方で電源を確保できる。
③約10％省エネの節電モードを搭載
低速2000rpmで動作する節電モード「Eco」と、高速3000rpmで運転する標準モード「HH」を切り替え可能。－18℃運転時の平均消費電力では、EcoモードがHHモードより約10％省エネとなる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2135回
トピックス約1.39kgのRyzen 5 8640HS＆Office付きノートPCが12万円台。Lenovo「IdeaPad Slim 3」タイムセール中
-
第2134回
トピックスRTX 5060に32GBメモリ、180Hz対応WQXGA液晶も。G TUNE P6が25万円台
-
第2133回
トピックス【9万円台】15.6型・16GB・512GBのASUSノート「Vivobook Go 15」がセール中
-
第2132回
トピックス暑なのにエアコンがない！ 工事不要スポットクーラーが3万3214円
-
第2131回
ゲーム・ホビー【9,800円】ビーサンより安心、スニーカーより涼しいキーン「NEWPORT H2」／“水辺も街も歩ける”サンダル
-
第2130回
トピックスM5搭載MacBook Airを安く買う！ 16GBメモリ／1TB SSDモデルが261,414円に
-
第2129回
トピックス持ち運び快適な約970gで最大50TOPS。AI PC「HP OmniBook 7 Aero」が13万9800円
-
第2128回
ゲーム・ホビーレインブーツは大げさ、そんな日に！ ミズノの防水シューズが9644円
-
第2127回
トピックスApple Watch Series 11が12％オフ、46mmモデルが67,800円
-
第2126回
トピックスThinkPad X1 Carbon Gen9が5万9800円！ タッチ対応14型の整備済み品
- この連載の一覧へ