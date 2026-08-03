約1.39kgのRyzen 5 8640HS＆Office付きノートPCが12万円台。Lenovo「IdeaPad Slim 3」タイムセール中

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【Amazonタイムセール】Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003KJP）」をチェック！

LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003KJP）」がAmazonタイムセール対象。129,780円で販売中。

ノートPCは本体だけ買えば終わり、というわけではない。Office環境までそろえようとすると、予算は思った以上に膨らみやすい。Lenovoの「IdeaPad Slim 3」は、Microsoft 365 Personal（24か月版）を備えた14型ノートPC。本体とOffice環境をまとめて用意できる。

①Microsoft 365 Personal（24か月版）を搭載

Microsoft 365 Personal（24か月版）を備え、Windows 11 Homeを採用。16GBのDDR5-5600メモリと512GB PCIe NVMe SSDを搭載するほか、84キーの日本語キーボードにはCopilotキーも備える。

②14型WUXGA・16:10の非光沢IPS液晶を採用

14型WUXGA（1920×1200ドット）のIPS液晶は、16:10比率の表示に対応。非光沢パネルやLEDバックライトを採用し、約1677万色表示をサポート。AMD Radeon 760Mグラフィックスを搭載する。

③指紋センサーや充実したインターフェースを装備

指紋センサーやプライバシーシャッター付きHDカメラを備える。USB Type-C（Power Delivery・DisplayPort対応）、HDMI、4-in-1メディアカードリーダーを装備し、Wi-Fi 6とBluetooth 5.3にも対応する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8640HS

【メモリ】16GB（DDR5-5600）

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）

【ディスプレー】14型 WUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶、16:10、非光沢