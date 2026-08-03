Amazonセール情報大紹介！ 第2135回
約1.39kgのRyzen 5 8640HS＆Office付きノートPCが12万円台。Lenovo「IdeaPad Slim 3」タイムセール中
2026年08月03日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003KJP）」をチェック！
LenovoのノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003KJP）」がAmazonタイムセール対象。129,780円で販売中。
ノートPCは本体だけ買えば終わり、というわけではない。Office環境までそろえようとすると、予算は思った以上に膨らみやすい。Lenovoの「IdeaPad Slim 3」は、Microsoft 365 Personal（24か月版）を備えた14型ノートPC。本体とOffice環境をまとめて用意できる。
①Microsoft 365 Personal（24か月版）を搭載
Microsoft 365 Personal（24か月版）を備え、Windows 11 Homeを採用。16GBのDDR5-5600メモリと512GB PCIe NVMe SSDを搭載するほか、84キーの日本語キーボードにはCopilotキーも備える。
②14型WUXGA・16:10の非光沢IPS液晶を採用
14型WUXGA（1920×1200ドット）のIPS液晶は、16:10比率の表示に対応。非光沢パネルやLEDバックライトを採用し、約1677万色表示をサポート。AMD Radeon 760Mグラフィックスを搭載する。
③指紋センサーや充実したインターフェースを装備
指紋センサーやプライバシーシャッター付きHDカメラを備える。USB Type-C（Power Delivery・DisplayPort対応）、HDMI、4-in-1メディアカードリーダーを装備し、Wi-Fi 6とBluetooth 5.3にも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 8640HS
【メモリ】16GB（DDR5-5600）
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）
【ディスプレー】14型 WUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶、16:10、非光沢
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