Amazonセール情報大紹介！ 第2134回
RTX 5060に32GBメモリ、180Hz対応WQXGA液晶も。G TUNE P6が25万円台
2026年08月03日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】マウスコンピューター ゲーミングノートPC「G TUNE P6」をチェック！
マウスコンピューターのゲーミングノートPC「G TUNE P6」がAmazonタイムセール対象。参考価格289,801円のところ、10％オフの259,980円で販売中。
25万円を超えるゲーミングノートになると、気になるのはGPUだけではない。せっかく選ぶなら、メモリやディスプレーまで含めて納得できる1台を選びたい。今回セール対象となっている「G TUNE P6」は、Core i5-13500HXとGeForce RTX 5060 Laptop GPUに加え、32GBメモリや180Hz対応の16型WQXGA液晶を採用。USB Type-Cも2基ともUSB PD入出力と画面出力に対応する。
①RTX 5060と32GBメモリを組み合わせ
GeForce RTX 5060 Laptop GPUとインテル Core i5-13500HXプロセッサーを搭載。32GB（16GB×2／DDR5-4800）メモリと500GB NVMe Gen4×4 SSDを備える。
②180Hz対応の16型WQXGA液晶を採用
16型のノングレア液晶は、2,560×1,600ドット（WQXGA）の16:10パネルを採用。最大180Hzのリフレッシュレートに対応。100万画素のWebカメラにはプライバシーシャッターも備える。
③USB Type-C×2や3年保証など周辺機能も充実
USB Type-Cは2基ともUSB PD入出力と画面出力に対応し、Mini DisplayPortやHDMI、有線LAN、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5も装備。3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートも付属し、Steamクライアントソフトやバッテリーマネージャーも利用できる。
製品スペック
【CPU】インテル Core i5-13500HX
【メモリ】32GB（16GB×2／DDR5-4800）
【ストレージ】500GB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）
【ディスプレー】16型 WQXGA（2560×1600）ノングレア液晶（16:10、180Hz対応）
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