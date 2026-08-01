【9万円台】15.6型・16GB・512GBのASUSノート「Vivobook Go 15」がセール中

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【Amazonタイムセール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」をチェック！

ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」がAmazonのタイムセールに登場。98,800円で販売中だ。

現在の販売ページ上で元価格は確認できなかったが、7月前半には13万9,800円で販売しており、現在の価格は4万1000円の値引きとなる。 なお、6月25日には「過去価格99,800円」となっていたが、パソコンは各社値上げが続いており、10万円を切る価格で本製品が購入できる現状は十分お得と言えるだろう。

ASUSの「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」は、標準モデルが8GBメモリなのに対し、Amazon限定では16GBメモリを備える。15.6型フルHDノングレア液晶や512GB SSDも搭載しており、同価格帯のノートPCを比較していると自然と候補に残ってくる構成だ。

15.6型の大きな画面を備えながら、重量が約1.63kgで、バッテリー駆動時間は約8.5時間 (動画再生時)。ウェブブラウザーで複数のタブを開きながら作業したい人や、長く使える家庭用ノートPCを探している人にとって検討しやすい構成である。512GB SSDやWi-Fi 6E、プライバシーシャッター付きWebカメラも搭載。ただし、Officeソフトは付属せず、メモリもオンボードで増設できないため、購入前に必要なソフトと容量を確認しておきたい。

①Amazon限定で16GBメモリ

Amazon限定モデルの特徴が16GBメモリの搭載だ。標準モデルが8GBメモリなのに対し、本モデルは16GBメモリを備える。CPUにはAMD Ryzen 5プロセッサを採用し、ストレージには512GB SSDを搭載している。

②15.6型フルHDノングレア液晶

ディスプレーには15.6型のフルHDノングレア液晶を採用。解像度は1920×1080ドットで、狭額ベゼルデザインも特徴となっている。本体サイズは幅360.3mm×奥行232.5mm×高さ18.5～19.0mm、重量は約1.63kgだ。

③Wi-Fi 6E対応と各種機能

通信機能はWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応。92万画素Webカメラにはプライバシーシャッターを備えるほか、AIノイズキャンセリング機能も搭載する。USB Type-CやUSB Type-A、HDMIも利用できる。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 40プロセッサ

【メモリ】16GB LPDDR5-5500

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.6型（1920×1080ドット）ノングレア液晶

約1.63kgの本体に15.6型液晶を搭載しているため、毎日持ち歩くモバイルノートというより、自宅やオフィスを中心に使い、ときどき場所を移して作業するスタイルと相性がよい。。テンキーを備えているため、数字を入力する機会が多い人にも使いやすい。USB Type-AやHDMIを備える一方、USB Type-Cはデータ転送専用のようで、カードリーダーも非搭載だ。外部ディスプレーへの接続やSDカードの読み込みを予定している場合は、必要なケーブルやカードリーダーも含めて予算を考えておきたい。