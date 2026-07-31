ゲーミングヘッドセット入門にふさわしいJBL「QUANTUM 100M2」がタイムセールで27％オフの3990円

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JBLのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、JBLのゲーミングヘッドセット「JBL QUANTUM 100M2（ホワイト）」が販売中だ。過去価格は5500円だが、タイムセールにより27％オフの3990円で購入できる（7月31日時点）。

本製品は、40mmダイナミックドライバーを搭載するゲーミングヘッドセット。蒸れにくいイヤーパッド、着脱式のボイスフォーカスマイク、軽くて丈夫なヘッドバンドなどが特徴となる。

安さで選ぶならJBLのエントリーモデルが◎

ユーザーレビューを見ると“老舗音響メーカーのエントリーモデル／軽いは正義／ヘッドセット初心者にオススメかも”といった声が寄せられている。ゲーミングヘッドセットを初めて買う人にオススメできそうだ。現在はタイムセールにより4000円を切る価格で購入できる。気になる人は早めにチェックしてみてほしい。