Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第590回
挿せば使える手軽さが◎！ 初心者向けのAcer製ゲーミングヘッドセットがタイムセールで5999円
2026年07月31日 19時30分更新
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Acerの有線ゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Acerの有線ゲーミングヘッドセット「OHW344」が販売中だ。過去価格は7999円だが、タイムセールにより25％オフの5999円で購入できる（7月31日時点）。
本製品は、3.5mmオーディオジャックの有線接続に対応するゲーミングヘッドセット。PCや家庭用ゲーム機、スマホなど幅広いデバイスに接続できる。足音や環境音、銃声などのサウンドを忠実に再現してくれるという大口径50mmドライバー、ノイズ低減マイク、周囲のノイズを抑える密閉型イヤーカップなどが特徴。
ゲーミングヘッドセット入門に最適かも
ユーザーレビューを見ると“50mmの低音がしっかり出ていて、足音や銃声が立体的に聞こえる／デザイン性・機能性ともにバランスが良い／音質も十分満足できるレベル”といった声が寄せられている。接続するだけの簡単操作など、ゲーミングヘッドセット初心者に最適な一台だ。現在はタイムセール中なので、ゲーミングヘッドセットを買い替えたい人はチェックしてみては？
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