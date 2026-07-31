SteelSeriesのラピトリ搭載ゲーミングキーボード、今なら42％オフの1万3718円で買える！

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SteelSeriesのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのゲーミングキーボード「Apex Pro TKL (2023)」が販売中だ。過去価格は2万3730円だが、執筆時点では42％オフの1万3718円で購入できる（7月31日時点）。

本製品は、ラピッドトリガーを搭載するテンキーレスのゲーミングキーボード。最短0.2mmに設定できるアクチュエーションポイント、1つのキーに2つのアクションをプログラムできる機能、キーボード上でアプリやゲームの通知表示ができる有機ELスマートディスプレーなどが特徴だ。

使って納得のラピトリ搭載モデル

ユーザーレビューを見ると“噂通りの高性能キーボード／これを使っていれば間違いなし”といった声が寄せられている。ラピッドトリガーを含む、ゲームプレイに役立つ機能が充実している点がポイント。現在は1万円台で購入できるため、ラピッドトリガー搭載モデルを求めている人は本製品をチェックしてみては？