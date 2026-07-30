カロリー・糖類ゼロの「アクエリアス ザ ゼロ」を箱買い！ 24本セットが1,872円

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「アクエリアス ザ ゼロ 500ml×24本」がAmazonタイムセールで25％オフ！

「アクエリアス THE 0（ザ ゼロ） 500ml PET ×24本」は、カロリーゼロ・糖類ゼロの「アクエリアス ザ ゼロ」を24本セットにした商品です。

現在開催中のAmazonタイムセールに登場しており、過去価格2,496円から25％オフの1,872円で販売されています。1本あたりの価格は約78円です。

「アクエリアス ザ ゼロ」の特徴

Amazon商品ページより

スポーツドリンクブランド「アクエリアス」から登場した「アクエリアス ザ ゼロ」は、カロリーゼロ・糖類ゼロを特徴とする商品です。糖の代わりにアミノ酸を使用しており、アラニンとグリシンを配合しています。

爽やかな後味に加え、青い液色と斬新なデザインを採用しています。100mlあたりのエネルギーは0kcal、炭水化物は0gで、糖類も0gです。食塩相当量は0.1g、カリウムは9.7mg、マグネシウムは1.3mgとなっています。

まとめ：24本セットをお得にストックするチャンス！

「アクエリアス ザ ゼロ 500ml PET ×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで25％オフになっています。

24本セットなので、まとめて購入したい人にとってチェックしやすいタイミングです。セールの機会に、「アクエリアス ザ ゼロ」をストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。