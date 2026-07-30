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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第74回

カロリー・糖類ゼロの「アクエリアス ザ ゼロ」を箱買い！ 24本セットが1,872円

2026年07月30日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「アクエリアス ザ ゼロ 500ml×24本」がAmazonタイムセールで25％オフ！

　「アクエリアス THE 0（ザ ゼロ） 500ml PET ×24本」は、カロリーゼロ・糖類ゼロの「アクエリアス ザ ゼロ」を24本セットにした商品です。

　現在開催中のAmazonタイムセールに登場しており、過去価格2,496円から25％オフの1,872円で販売されています。1本あたりの価格は約78円です。

アマゾンでアクエリアス ザ ゼロ 500ml PET ×24本を入手

「アクエリアス ザ ゼロ」の特徴
Amazon商品ページより

　スポーツドリンクブランド「アクエリアス」から登場した「アクエリアス ザ ゼロ」は、カロリーゼロ・糖類ゼロを特徴とする商品です。糖の代わりにアミノ酸を使用しており、アラニンとグリシンを配合しています。

　爽やかな後味に加え、青い液色と斬新なデザインを採用しています。100mlあたりのエネルギーは0kcal、炭水化物は0gで、糖類も0gです。食塩相当量は0.1g、カリウムは9.7mg、マグネシウムは1.3mgとなっています。

まとめ：24本セットをお得にストックするチャンス！

　「アクエリアス ザ ゼロ 500ml PET ×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで25％オフになっています。

　24本セットなので、まとめて購入したい人にとってチェックしやすいタイミングです。セールの機会に、「アクエリアス ザ ゼロ」をストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンでアクエリアス ザ ゼロ 500ml PET ×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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