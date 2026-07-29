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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第73回

カレー食べたい、栄養も欲しい、料理はしたくない。それなら「完全メシ カレーメシ」Amazonタイムセールで17％オフ

2026年07月29日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「完全メシ カレーメシ 欧風カレー 6食セット」がAmazonタイムセールに登場！

　「完全メシ カレーメシ 欧風カレー 6食セット」は、33種類の栄養素とおいしさのバランスを追求した栄養バランス食です。

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格2,316円から17％オフの1,932円で販売されています。1食あたりの価格は約322円です。

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「完全メシ カレーメシ 欧風カレー」の特徴
Amazon商品ページより

　「完全メシ カレーメシ 欧風カレー」は、日清食品のフードテクノロジーを活用し、33種類の栄養素とおいしさのバランスを追求した商品です。

　たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素に加え、ビタミン、ミネラル、必須脂肪酸もバランスよく整えています。栄養素独特の苦味やエグみを抑え、普段の食事と変わらないおいしさを目指したとしています。

　調理はお湯を注ぐだけ。コリアンダーやカルダモンなどのスパイス、たまねぎの旨みと甘み、唐辛子の辛さを合わせた欧風カレーです。

まとめ：手軽な食事ストックをお得にそろえるチャンス！

　お湯を注ぐだけで楽しめる「完全メシ カレーメシ 欧風カレー」は、忙しい日の食事用やストック用にも活用できる商品です。

　現在開催中のAmazonタイムセールで、6食セットをお得に購入できるこの機会に、常備用としてストックしてみてはいかがでしょうか。

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※価格は税込み表記です。

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