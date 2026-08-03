クーリッシュ・爽を無料配布！ 大阪・熊谷・伊勢崎で計1万3000個

ロッテが7月に渋谷・MIYASHITA PARKで始動した「クールシェルタープロジェクト」が全国へ拡大。8月は大阪・なんば、埼玉・熊谷、群馬・伊勢崎などで「クーリッシュ」「爽」の無料配布を実施します。

クーリッシュ・爽が無料でもらえる！

大阪・熊谷・伊勢崎で配布イベント開催

プロジェクトは、近年の猛暑で外出を控える人が増えていることを受け、人が集まる場所に「涼スポット」を設ける取り組みです。また、期間限定で「クーリッシュ」「爽」を無料配布します。

大阪・なんばでは8月3日・4日の2日間で計1万個、熊谷・伊勢崎では期間中あわせて3000個を配布する予定です。いずれも予定数に達し次第終了となります。

渋谷・MIYASHITA PARKでは8月3日以降のシェルター設置期間中は、猛暑・酷暑が予想される日に「クーリッシュ」と「爽」を各日合計180個配布します。実施日は前週火曜日までに公式Xで発表されます（猛暑・酷暑が予想される日に実施するため、毎日ではありません）。

なお、神奈川・片瀬西浜海水浴場「ヤンマガ飲める読める海の家」では、また、片瀬西浜海水浴場では、有償パラソルの利用者にアイスを配布するほか、この夏限定の「爽フラッペ」も販売されます。

■大阪・なんば

場所：なんば広場全体

内容：クーリッシュ・爽 1万個の無料配布

開催日時：8月3日11時～16時、8月4日11時～18時

■埼玉・熊谷

場所：ニットーモール1F 駅側入口前

内容：クーリッシュ・爽 合計1600個の無料配布

開催日時：8月8日、8月15日、8月22日、8月29日 各日13時開始予定

■埼玉・熊谷

場所：「KUMAGAYA 水かけ祭り」星川通り 太陽の広場

内容：クーリッシュ・爽 600個の無料配布

開催日時：8月16日16時開始予定

■埼玉・熊谷

場所：「キッチンカーうまいもん＆盆踊り」ニットーモール横平面駐車場

内容：クーリッシュ・爽 500個の無料配布

開催日時：8月29日16時開始予定

■群馬・伊勢崎

場所：「激辛フェスタ」伊勢崎駅南口駅前広場

内容：クーリッシュ・爽 300個の無料配布

開催日時：8月30日16時開始予定

■神奈川・片瀬西浜海水浴場

場所：ヤンマガ飲める読める海の家

内容：有償パラソルの貸し出し利用者に対してクーリッシュと爽をそれぞれ1個提供

開催期間：9月13日まで



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今年も厳しい暑さが続くだけに、外出の予定がある人は無料配布や涼スポットをうまく活用したいですね。





・開始日：2026年7月23日

・終了日：2026年8月30日

※価格は税込み表記です。

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