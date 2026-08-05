旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第155回
夏休み旅行、大丈夫？ 知らないと困る「4つの新ルール」
2026年08月05日 07時30分更新
いよいよ2026年の夏休みシーズンが到来。国内外を含めて旅行を計画している人も多いはず。ですが、実はこの半年から1年の間で「旅のルール」や「便利なツール」に大きなアップデートがあったのをご存知でしょうか。
手荷物ルールの変更、モバイルバッテリー規制、パスポート、海外決済――。
今回は2026年夏の旅行にむけて、絶対に知っておくべき「4つの大きな変更点」を中心に、最新のトラベル事情を解説します。
●知らないと数千円損も 海外決済は”カード選び”が重要
海外旅行で避けて通れないのが為替・決済手数料の問題です。実はここ数年、クレジットカード各社による「海外事務手数料」の値上げラッシュが続いています。かつては1.6～2%台が主流でしたが、2024年頃からジワジワと上がり始め、2026年現在では3%台後半は当たり前。
一部のプリペイドカードやクレジットカードでは、ついに「4%超え（最大4.5%など）」という手数料が上乗せされる時代に突入しました。現地で10万円の買い物をすれば、4000円以上が手数料として消えてしまう計算です。
そこでオススメなのが、「Revolut（レボリュート）」や「Wise（ワイズ）」といった多通貨対応のデビットカード・送金アプリの活用。両替コストを極限まで抑えられるこれらのサービスですが、特に2026年のトピックとして見逃せないのが、Wiseの「Apple Pay（iPhone）」対応です。
日本のユーザー向けにもWiseのApple Pay対応がスタートし、これまで実店舗では物理カードを取り出して決済していた人も、WiseデビットカードをiPhoneやApple WatchのAppleウォレットに追加するだけでOKに。世界中のタッチ決済（コンタクトレス）対応店舗や交通機関において、端末をかざすだけでスマートに支払いができるようになりました。
スリやスキミングのリスクがある海外において、財布から物理カードを出さずにiPhoneだけで、しかも最安レートでの決済が完結するのは防犯面でも大きなメリットです。
●意外と知らない 機内持ち込みルールが大きく変わった
パッキングの際に最も気をつけたいのが、機内持ち込み手荷物のルール変更。2026年4月1日より、国土交通省航空局からの事務連絡に基づき、定期航空協会が策定した「機内持ち込み手荷物に関する業界統一ガイドライン」が適用開始されました。
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